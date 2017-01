 Une offre bonifiée pour les golfeurs à La Saguenéenne 

Depuis plus d'un an, une salle de l'hôtel La Saguenéenne a des allures de champ de pratique de golf durant la période hivernale. Mais depuis peu de temps, les amateurs ont davantage la chance de bénéficier de conseils de professionnels, grâce à une nouvelle collaboration.

Jonathan Moreau, le professionnel en titre du Club de golf Chicoutimi, a pris possession de l'espace l'an dernier, en collaboration avec l'un des trois propriétaires de La Saguenéenne, André Tremblay. Impliqué dans le monde du golf régional depuis 25 ans, André Nols se joint à l'aventure, lui qui tenait l'École de golf André Nols au hangar du Vieux Port. Cette nouvelle association va donc lui permettre d'amener une clientèle supplémentaire à La Saguenéenne, en plus d'offrir ses services de coach.

« J'ai une bonne clientèle et je suis assez reconnu dans l'enseignement du golf, a mentionné M. Nols. Je crois qu'ils sont contents de m'avoir et je suis bien content de me joindre à eux également. Il va y avoir une belle entente entre nous. Souvent, c'est le monde qui amène le monde donc ça va se parler de plus en plus. »

Neuf espaces de frappe sont à la disposition des golfeurs, en plus d'un tapis pour pratiquer les coups roulés et les coups d'approche. Cet espace va d'ailleurs doubler bientôt. Les balles, filets et tapis sont la propriété de Jonathan Moreau et André Tremblay.

« On a eu une bonne réponse des gens l'an dernier et l'apport d'André Nols va faire en sorte que la clientèle va augmenter, a estimé Jonathan Moreau. On se permet d'ajouter plus de services. C'est un des seuls endroits au Saguenay où on peut pratiquer ses coups roulés et on est en mesure d'offrir un peu de tout pour les golfeurs. »

Tous les types de golfeurs sont invités à venir profiter des installations, que ce soit le mordu de ce sport, le golfeur qui souhaite simplement frapper des balles pour le plaisir ou encore celui qui cherche à améliorer sa technique à l'aide de l'enseignement.

« On ne veut pas se faire de guerres entre professionnels, déjà que le golf n'est pas nécessairement le sport qui va le mieux, a fait valoir Jonathan Moreau. Avoir une installation du genre nous permet de donner un service supplémentaire aux golfeurs. Pourquoi se battre l'un contre l'autre quand on peut aller de l'avant ensemble ? Il y a de la place pour tout le monde. »

Journée portes ouvertes

Les gens intéressés à venir tenter l'expérience et épier les lieux de l'espace de frappe à La Saguenéenne pourront le faire samedi lors de la journée portes ouvertes. L'accès sera gratuit entre 10 h et 16 h et toutes les informations seront sur place. Sinon, il est possible de se rendre à l'hôtel La Saguenéenne en tout temps afin de connaître les heures d'ouverture et autres informations. La salle de frappe devrait être disponible tout l'hiver, à l'exception des dates où l'endroit est déjà réservé pour d'autres événements.