 Tournoi Optimiste de Saint-Bruno: Ouellet et Allard présidents d'honneur 

Ouellet et Allard, deux pièces importantes des Marquis de Jonquière cette saison, sont tous deux originaires de Saint-Bruno. Le comité organisateur ne pouvait donc demander mieux comme nouvelles acquisitions à son équipe.

« Je tiens à remercier Jean-Simon Allard et Christian Ouellet d'avoir accepté de nous aider et de nous soutenir dans cette belle aventure, a partagé le président du tournoi Stéphane Thériault dans un communiqué. Comme chaque année, tous les efforts ont été mis en oeuvre afin d'offrir à nos jeunes d'évoluer et de pouvoir s'épanouir dans le merveilleux sport du hockey. Comme Jean-Simon et Christian, plusieurs membres du comité ont également eu la chance de participer à ce tournoi en tant que joueurs, entraîneur et certains même en tant qu'arbitre. »

Les principaux intéressés se sont montrés fiers et enthousiastes de se joindre à l'aventure du tournoi, organisé en grande collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Bruno.

« En étant tous deux originaires de Saint-Bruno, nous avons eu l'opportunité, en tant que joueur, de participer deux fois chacun à ce tournoi, ont soutenu les deux athlètes d'une voix commune. Année après année, le tournoi provincial Optimiste bantam représente un événement important pour la municipalité de Saint-Bruno. »

Le volet simple lettre du tournoi se déroule du 1er au 5 février, alors que le double lettre (BB) est prévu du 9 au 12 février.