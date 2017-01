 Le nombre d'inscriptions grimpe au Championnat canadien de dynamophilie 

«Nous avons présentement plus de 280 inscriptions, précise Joël Boulianne. Dans les trois derniers jours, nous avons reçu 60 confirmations. À ce rythme, il est permis de croire que nous aurons entre 350 et 400 participants.

«Je pense que nous pouvons anticiper une très belle participation et une compétition très intéressante. On ne se le cachera pas, c'est un peu plus difficile d'attirer les gens pour un championnat canadien à Saguenay. On parle d'athlètes amateurs qui payent de leur poche. Plusieurs vont prendre l'avion jusqu'à Québec et se rendre ensuite à Saguenay en autobus ou en voiture. Ils le feront à leurs frais.»

Pour Joël Boulianne, la préparation du championnat national est un véritable travail à temps plein. Il y consacre plusieurs heures par semaine, mais assure aussi que les bases de l'événement sont déjà bien place. Il ne lui reste que les derniers détails à peaufiner et... à attendre le jour J.

Joël Boulianne s'est entouré de bénévoles en prévision du championnat, mais il ne refusera pas un coup de pouce supplémentaire si des gens manifestent le désir de faire partie de son équipe. Il a encore de la place pour quelques bénévoles. Les intéressés peuvent faire part de leur intérêt en écrivant au cpunats2017@hotmail.com.