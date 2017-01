Le Lac-Saint-Jean fait la fête

Les équipes du Lac-Saint-Jean ont imposé leur façon de voir les choses, dimanche, lors des finales du Tournoi provincial de hockey pee-wee et bantam de Saint-Félicien. Elles n'ont rien laissé à la visite en mettant la main sur les six titres à l'enjeu.

Deux des rencontres disputées en cette dernière journée du tournoi ont nécessité de la prolongation.

C'est de cette façon, grâce au deuxième but du match de Nathan Gaudreault, que les Sabres de Roberval ont vaincu Chibougamau 6-5. Marc-Gabriel Turgeon (2), Yohan Tremblay et Charles Grenier ont aussi marqué pour les vainqueurs. Cinq joueurs différents ont répliqué pour l'équipe de Chibougamau, qui avait forcé la prolongation avec trois buts sans réplique pendant la deuxième moitié de la troisième période.

Les Bulldogs de Saint-Félicien, version bantam A, ont aussi été couronnés en prolongation. Un but de Michaël Simard leur a donné une victoire de 2-1 sur les Tomahawks de Mashteuiatsh. Jake-Morgan Petiquay (Bulldogs) et Maxence Potvin (Tomahawks) ont marqué en temps réglementaire.

Une autre équipe de Mashteuiatsh, les Hurricanes, a eu plus de chance en finale pee-wee A. Grâce à deux filets en troisième période, elle a arraché un gain de 3-2 aux Loups de La Tuque. Richard Bilodeau, auteur du but gagnant, Mathis Launière et Emric Martel ont inscrit les nouveaux champions à la feuille de pointage.

Les Sabres de Roberval ont quitté la patinoire avec toutes les récompenses réservées aux champions de la classe bantam B et ils le doivent en bonne partie à deux joueurs. Simon Tremblay et Raphaël Corneau ont enfilé respectivement trois et deux buts dans une victoire de 5-3 sur les Centurions d'Alma. Émile Gauthier (2) et Olivier Bouchard ont gardé les Centurions dans le match jusqu'à la fin.

En finale pee-wee BB, les Bulldogs de Saint-Félicien ont fait plaisir à leurs partisans en l'emportant 5-2 sur les Rapides de Dolbeau-Mistassini. L'équipe locale a pris une sérieuse option sur la victoire en marquant trois fois sans riposte en deuxième période. Ses efforts ont mené aux buts de Matthew Dallaire (2), Olivier Talbot, Nathan Fortin et Alexandre Gagnon. Pour les Rapides, Christopher Minier et Anthony Simard ont été les pointeurs.

L'édition 2017 du tournoi a pris fin sur une victoire de 3-2 des Hurricanes de Mashteuiatsh sur les Bears de nation crie dans la division bantam BB. Grâce à David Pashagumeskum et Bedabin Coon-Come, les Bears menaient 2-1 après deux périodes. Simon Maltais et Antoine Bouchard ont changé l'allure du match au troisième tiers au profit d'une équipe qui a aussi fêté le but de Simon Landry plus tôt dans la rencontre.