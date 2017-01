Coupe du monde en Utah: Brochu termine 7e

Après plus d'un mois de repos pour soigner une blessure au genou droit, le Baieriverain Baptiste Brochu a effectué un retour réussi, samedi, en prenant le 7e rang de la 2e étape de la Coupe du monde de snowboardcross présentée à Solitude, en Utah.

Troisième de ses manches de huitièmes et quarts de finale, Brochu a fini sixième de sa demi-finale. Relégué à la petite finale, le Saguenéen a été le premier à rallier la ligne d'arrivée. «Je suis vraiment content. J'ai été capable de faire les dépassements aux bons moments et de me démarquer dans les départs», a affirmé le surfeur de 22 ans à Sportcom.

La journée a été marquée par le report du début de la compétition. L'épreuve, tenue en pleine tempête de neige, a dû être retardée de près de deux heures puisque les athlètes ne pouvaient tout simplement pas se rendre au site. «La route était fermée. Nous ne pouvions pas nous rendre à la montagne», a expliqué le Baieriverain qui n'a tout de même pas été trop incommodé par les conditions climatiques une fois en piste. «C'était difficile en raison de l'accumulation de neige sur le parcours, mais le comité organisateur a fait du très bon travail. La visibilité était bonne.»

Cette bonne prestation met un baume sur son début de saison en Coupe du monde, en décembre dernier à Montafon (Autriche). Éliminé en huitièmes de finale, il avait terminé au 27e après qu'un adversaire soit entré en contact avec lui et l'a sorti de piste. Il s'est blessé à un genou. «J'ai partiellement déchiré le ligament collatéral et le ligament croisé de mon genou. Quand j'ai mis les pieds sur la neige lundi dernier, ça faisait cinq semaines que je n'étais pas embarqué sur ma planche», a expliqué celui qui ne ressent désormais plus de douleur dans ses activités normales. Il doit tout de même porter une attelle en permanence lorsqu'il pratique son sport.

Jeudi, au quatrième jour de son retour sur la neige, Baptiste Brochu a pris le 47e rang des qualifications, obtenant du même coup l'avant-dernier billet disponible pour les rondes éliminatoires de samedi. «J'ai trouvé ça ''rough'' et j'étais un peu découragé. Heureusement, j'ai pu renverser la vapeur aujourd'hui et je trouve que finalement, ça lance bien le reste de la saison.»

Le Baieriverain prendra part à l'épreuve de snowboardcross par équipe dimanche. Il sera jumelé à l'Ontarien Tyler Jackson, 12e, samedi.