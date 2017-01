 Sylvain Blouin, ancien du Wild: des souvenirs de Mario Tremblay 

Son passage dans la ville natale de Mario Tremblay a rappelé de bons souvenirs à Sylvain Blouin, un attaquant reconnu pour sa robustesse. En 86 rencontres, en deux saisons au Minnesota, il a passé 247 minutes au banc des pénalités, amassant sept points, dont deux buts. «J'ai bien aimé Mario. Il faisait un super bon travail. Me retrouver dans son coin de pays, c'est très agréable, surtout que c'est la première fois», de raconter Sylvain Blouin qui a également porté les couleurs des Rangers de New York et du Canadien, lors de deux séjours différents. Il se rappelle notamment que Mario Tremblay était très efficace pour faire le lien entre les joueurs et l'entraîneur-chef Jacques Lemaire. «Il me faisait patiner pas mal aussi après les entraînements», de lancer Sylvain Blouin en riant.

Sylvain Blouin a accepté avant les Fêtes de prendre la relève à pied levé des Harfangs de Beauport dans le midget BB. Auparavant, il a été impliqué pendant six saisons dans les équipes de ses deux fils. Le plus vieux évolue maintenant dans le volet scolaire alors que le plus jeune a décidé d'arrêter le hockey. Sylvain Blouin prévoit faire la même chose l'an prochain avec sa fille, qui joue présentement dans le calibre novice. Il dit aimer l'expérience d'entraîneur, ce qui lui permet de garder le contact avec le hockey également.

«Ce n'est vraiment pas pour faire une carrière, mais pour permettre aux jeunes d'avoir du bon temps», a-t-il précisé, lors d'une entrevue avant le dernier match de son équipe au tour préliminaire samedi soir. Plus tôt dans la journée, les Harfangs avaient été éliminés avec une deuxième défaite, eux qui s'étaient inclinés d'entrée de jeu face aux Aiglons d'Alma. Sylvain Blouin a même pris la peine de souhaiter bonne chance à la formation almatoise pour la suite du tournoi. Pour sa part, il espère de meilleurs résultats la semaine prochaine chez lui, lors du Tournoi national midget de Beauport.