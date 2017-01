Pêche blanche: c'est parti au lac Kénogami

Yannick Savard terminait l'installation de sa cabane en compagnie de son garçon Zack, trois ans, et de son beau-fils Christopher Glidden. Les trois complices ont bien l'intention de profiter de la saison de pêche, la première du petit Zack. «On est presque prêts. On termine l'installation et ensuite on va pouvoir pêcher», a affirmé Yannick Savard.

«Nous avons pris des mesures vendredi. En moyenne, l'épaisseur de la glace est de 10 pouces et demi. Les prochaines mesures seront prises lundi. Je ne peux pas me prononcer, mais on annonce encore du temps très très doux pour les prochains jours. La température ne nous aide pas. Il manque un pouce et demi d'épaisseur à la glace. Ce n'est pas avec des journées comme aujourd'hui (samedi) qu'on va les gagner», déplore Diane Simard, coordonnatrice de Contact nature Rivière-à-Mars, l'organisme mandaté par Saguenay pour gérer les activités de pêche blanche à La Baie.

«On a reçu de nombreux appels toute la semaine. Tous les gens ont la même question. Ils veulent savoir quand on va pouvoir embarquer, mais on n'a pas de réponse à leur donner. On veut embarquer le plus tôt possible, mais pas au détriment de la sécurité.»

Mme Simard a répertorié environ 80 installations de tentes et de cabanes portatives samedi sur les deux sites. «Il y a plein de gens avec des traîneaux et des tentes. Ils utilisent les moyens du bord. Toutefois, ce n'est pas la même clientèle que celle qui installe des cabanes. On espère que l'embarquement va se faire le plus tôt possible pour contenter ces nombreuses personnes.»