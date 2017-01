Ski de fond: première étape en vue des Jeux du Québec

Au total, jusqu'à 12 jeunes (six garçons et six filles), nés entre le 1er janvier et le 31 décembre des années 2002, 2003 et 2004, pourraient représenter la région aux Jeux du Québec. La délégation doit être obligatoirement composée de deux athlètes masculins et autant de filles nés en 2004, même chose pour l'année 2003 et pour l'année 2002.