Trail Nocturne: 200 coureurs attendus

Johanne Saint-Pierre

Le Quotidien Le Quotidien

La première des quatre courses du Circuit de course en sentier UltraViolet-Salomon aura lieu le samedi 28 janvier, au Norvégien de Jonquière, avec la présentation de la 3e édition du Trail Nocturne. Cette course hivernale, qui s'effectue en soirée à la lampe frontale se déroule sur un parcours accessible, en espadrilles sur le sentier de raquette. Plus de 200 coureurs sont attendus à compter de 18h15 pour des distances 10 km, 5 km ou 1 km.