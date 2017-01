 Présentation de sa nouvelle équipe: Léandre Bouchard enthousiaste 

Joint par Facebook, le longiligne athlète faisait preuve d'un bel enthousiasme concernant sa nouvelle formation qui affiche d'ailleurs de nouvelles couleurs.

«Je suis très content d'avoir pu rencontrer tous mes coéquipiers et le personnel de l'équipe. J'ai été bien accueilli et j'aime déjà l'énergie de ma nouvelle formation. Mon rôle sera de performer à mon meilleur sur les coupes du monde et championnats», a-t-il indiqué.

«(À compter de dimanche), je me dirige ensuite pour un stage d'entraînement (d'une semaine en Espagne) avec une partie de l'équipe. Nous allons surtout rouler en sentier. Ce sera l'occasion de rouler avec nos vélos de montagne (BH Bikes) et de tester et s'habituer avec le nouveau matériel», a expliqué celui qui venait à peine de rentrer d'un camp d'entraînement en Californie avec l'équipe du Québec.

Par contre, Léandre ne sera pas du départ de la première course de la saison de son équipe à Chypre. Il prendra plutôt part à la première étape du circuit Coupe Canada, le 4 mars, à Bear Mountain, en Colombie-Britannique. Sa première compétition avec ses nouveaux coéquipiers est prévue pour la fin mars. Il s'agit de la première étape de la Coupe de France de Marseille (Provence).

D'ailleurs, l'Almatois affichera bientôt son calendrier de compétitions sur son site web.

«Délicieux accent québécois»

Le Magazine Vojo, qui a assisté à la présentation de l'équipe, rapporte les propos et ambitions de l'équipe. Michel Hutsebaut y a déclaré qu'il «n'aurait jamais imaginé arriver à un tel niveau quand j'ai lancé l'équipe en 1998. (...) L'an passé, sur les quatre places disponibles pour les Jeux (3 titulaires + le réserviste), trois étaient occupées par des membres de l'équipe. Désormais, il ne nous manque plus que trois titres dans le palmarès masculin : une victoire en Coupe du monde élite, un titre de champion du monde et un titre de champion olympique», d'énoncer Michel Hutsebaut en regardant ses deux nouveaux leaders, Victor Koretzky (10e à Rio) et Jordan Sarrou (qui était réserviste pour Rio). En 2017, on vise clairement une victoire en Coupe du monde élite!»

Voici aussi leur propos concernant Léandre Bouchard qui fait office de recrue: «Il n'est pas encore très connu, mais on a commencé à entendre de plus en plus son nom fin 2016. Il s'agit du Canadien Léandre Bouchard qui a gagné sa sélection pour les Jeux olympiques à la faveur de trois Top-20 en Coupe du monde cette année. Âgé de seulement 24 ans, souriant, cultivé et très à l'aise devant les micros avec son délicieux accent québécois, il visera le Top 10-l'an prochain ainsi que le maillot national à la feuille d'érable.»

Mentionnons qu'un autre Bleuet a pris part à un camp préparatoire à Calpe, en Espagne, mais en cyclisme sur route par contre. Le Chicoutimien d'origine, Antoine Duchesne s'y trouvait lui aussi avec son équipe, Direct Energie, mais il aura sans doute quitté lorsque Léandre y mettra les pieds.