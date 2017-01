 Tournoi provincial midget d'Alma: la magie opère pour les Aiglons 

Après la prestation du groupe régional Le Band Scie devant des gradins bien remplis au centre Mario-Tremblay, tout était en place, mais les choses ont mal débuté pour les favoris de la foule qui ont encaissé les deux premiers buts. Ils ont finalement cassé la glace en deuxième avant de créer l'égalité en troisième. À la suite d'une mêlée, les régionaux ont finalement inscrit le but de la victoire avec un peu plus de deux minutes à faire et ont tenu le coup par la suite pour débuter du bon pied.

«Entre la deuxième et la troisième, dans le vestiaire, on a dit aux gars qu'il n'était pas question qu'on l'échappe. C'est notre tournoi chez nous et qu'on allait la chercher en troisième, ce qui s'est produit», de relater l'entraîneur-chef Carl Guérin, affirmant que le premier but avait été l'élément déclencheur.

Ce dernier en est à sa première année à la barre des Aiglons. Auparavant, il dirigeait les Jeannois d'Alma, qui ont disparu, et avait mis en place le même genre d'initiative avec un chandail spécial lors de la 40e édition. L'uniforme des Aiglons est en fait un hommage à l'Almatois Mario Tremblay et par la bande, au Canadien de Montréal. «Les gars sont rattachés et ça leur tient à coeur», d'exprimer Carl Guérin. À leur deuxième match, les Aiglons ont rendez-vous avec le Blitz de Varennes qui s'est incliné jeudi 5-1, face aux Ambassadeurs de Chibougamau.

Au premier rang du circuit régional, le Marco's Pub de Saint-Félicien se retrouve en très bonne posture après avoir mérité une deuxième victoire en matinée, au compte de 6-1 sur les Gouverneurs de Sainte-Foy. Simon Lepage a été au centre de la production des vainqueurs avec un but et quatre passes.