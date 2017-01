 Bonne soirée pour les Sabres au Tournoi de Saint-Félicien 

Deux versions des Sabres de Roberval ont participé avec succès à la deuxième soirée de la 37e édition du Tournoi provincial de hockey pee-wee et bantam de Saint-Félicien, mardi. Elles l'ont emporté à la fois en division pee-wee B et en catégorie bantam B.

Dans le premier match au programme, les Sabres pee-wee B ont blanchi les Sénateurs de Saint-Félicien 2-0. Charles Grenier et Marc-Olivier Langlais ont pris soin de l'attaque des vainqueurs et le gardien Simon Guay n'a rien donné à ses rivaux.

Au tableau bantam B, les Sabres ont gagné 4-1 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Raphaël Corneau a terminé la rencontre avec un but et deux passes. Simon Thériault, Bradley-Allen Germain-Awashish et Olivier Girard ont aussi marqué. La seule réplique est venue de Zachary Gagnon.

Les Bulldogs ont eu un peu plus de succès dans la division pee-wee BB puisqu'ils ont fait match nul 2-2 avec les Rapides de Dolbeau-Mistassini. Pour ces derniers, Anthony Simard et Christopher Minier ont trouvé le fond du filet. Mathis St-Hilaire et Tomy Néron ont donné du travail au marqueur officiel pour les Bulldogs.