Adrianna Émond au championnat national de biathlon

L'athlète de Saguenay a terminé troisième lors des deux épreuves inscrites au programme de la deuxième tranche de la Coupe du Québec (et de la Coupe nord-américaine) présentée à La Patrie. La première étape du circuit provincial avait eu lieu une semaine plus tôt, au Centre Myriam-Bédard de Valcartier, mais elle avait procuré de moins bons moments à Adrianna Émond (12e et 16e).

Trois des quatre courses disputées depuis le début de l'année ont été prises en considération pour établir le classement québécois en prévision du championnat national. Adrianna Émond, grâce à ses performances du plus récent week-end, a obtenu sa place pour la Colombie-Britannique en terminant au deuxième rang de sa catégorie (benjamin 17-18 ans).

Participer au Championnat canadien de biathlon était le principal objectif que souhaitait atteindre Adrianna Émond au cours de la présente saison. À ce niveau, rien n'était garanti puisqu'elle évolue pour la première fois dans une catégorie où l'athlète doit transporter son arme sur son dos pendant les compétitions. Ce changement n'a pas vraiment été un handicap pour elle en fin de semaine, car elle a touché 14 et 15 cibles (sur 20) lors des deux compétitions.