Un mois pour tout mettre en place

«Je n'ai pas un mot à dire de nos performances à Gatineau et Blainville, note Yanick Jean. Dans les dernières semaines, malgré des défaites, nous avons dominé à Gatineau, nous avons été très bons à Rimouski et nous avons été bons à Blainville.»

Le match sur la Côte-Nord a donné le coup d'envoi à une séquence de six parties consécutives sur la route pour les Saguenéens. Elle se poursuivra mardi soir, lorsqu'ils s'arrêteront à Rimouski pour se mesurer à l'Océanic. La formation chicoutimienne prendra ensuite la route des Maritimes en prévision de matchs à Halifax, Saint-Jean et Bathurst. Cette portion du calendrier à l'étranger prendra fin le 27 janvier, à Shawinigan.

«Cette période est nécessaire autant pour la cohésion que pour les gars qui s'essayent et qui pensent qu'ils sont assez bons pour gagner sans travailler», avance l'entraîneur et directeur-gérant des Saguenéens.

• Les partisans des Saguenéens qui ont assisté au match de vendredi passé et qui ont eu l'impression qu'il y avait un hors-jeu sur le deuxième but de l'Armada de Blainville-Boisbriand avaient raison. Les images que les Saguenéens ont entre les mains sont très claires, mais le mal est fait. Interrogé sur le sujet, Yanick Jean a expliqué que le système de reprise vidéo au Centre Georges-Vézina était défectueux vendredi et que le juge vidéo n'a donc pas été en mesure de revoir la séquence. Chaque but inscrit dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec fait habituellement l'objet d'une révision...

• Olivier Rodrigue fait la démonstration que la valeur n'attend pas le nombre des années. Le gardien des Voltigeurs de Drummondville a hérité de la troisième étoile de la semaine dans la LHJMQ, lundi. Âgé de 16 ans, le Chicoutimien a terminé la semaine avec une moyenne de buts alloués par match de 1,40 et un pourcentage d'arrêts de 0,945. Il a aidé les Voltigeurs à obtenir trois points sur une possibilité de quatre. À chaque occasion, il a eu droit à la deuxième étoile de la partie. Olivier Rodrigue n'a pas perdu en temps régulier à ses cinq derniers départs (4-0-1)...

• Les deux premières étoiles de la semaine ont été décernées à Tyler Boland, de l'Océanic de Rimouski, et Zack MacEwen, des Olympiques de Gatineau. Le premier a amassé neuf points en quatre parties et le deuxième a inscrit trois buts et quatre passes en deux rencontres...

• Julio Billia prendra place devant le filet des Saguenéens, mardi soir...

• Guillaume Asselin, qui a connu une belle carrière dans l'uniforme des Saguenéens, a été honoré par le Blizzard du Séminaire Saint-François, dimanche. À sa seule saison avec cette équipe midget AAA, Asselin a amassé 91 points en 63 matchs. Il n'avait alors que 15 ans... Guillaume Asselin porte toujours les couleurs des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Du 29 janvier au 8 février, il participera aux Universiades, au Kazakhstan...