Simon Dubé s'amuse comme un fou

Le pilote jonquiérois Simon Dubé se lance dans une nouvelle aventure cette année en faisant le saut dans la division des véhicules «côte à côte» et son premier contact officiel avec cette catégorie, samedi, au Rallye de Mékinac, ne lui a procuré que de bons moments.

«Je me suis amusé comme un petit fou et j'ai eu le sourire aux lèvres toute la journée, raconte Simon Dubé. Je ne m'étais pas autant amusé au volant d'un véhicule depuis longtemps.»

Officiellement, Simon Dubé a terminé cinquième au classement du Rallye de Mékinac. Plus que le résultat, il a apprécié l'ensemble de cette nouvelle expérience.

«Je n'avais jamais conduit ce véhicule auparavant, poursuit Simon Dubé. Nous n'étions que deux véhicules «côte à côte», mais nous avons quand même réalisé des temps lors de certaines spéciales qui étaient parmi les trois premiers au général. J'ai été surpris et aussi très content. Ça va très vite et il est possible de s'amuser avec ça.

«Évidemment, c'est un véhicule bien différent de ceux que j'ai conduits auparavant. Tout d'abord, tu es à l'extérieur. C'est un peu comme faire de la motoneige. La sensation est totalement différente. C'est comme un jouet, pas comme une automobile. Ce n'est pas pesant et le véhicule, un quatre roues motrices turbo, a beaucoup d'adhérence. C'est aussi une machine très maniable. Le centre de gravité est bas et le poids ne se situe pas à l'avant du véhicule. Le poids est beaucoup centré, même plutôt vers l'arrière. J'ai vraiment ''trippé'' et j'ai eu le grand sourire toute la journée.»

Simon Dubé reprendra le volant de son BRP Maverick turbo dans deux semaines, au Rallye de La Tuque.

«J'ai hâte de voir ce que ça va donner, note en conclusion Simon Dubé. D'ici là, nous allons régler de petits problèmes avec la machine. Mais j'ai beaucoup aimé ma première expérience.»