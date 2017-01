Tournoi pee-wee: les Espoirs champions dans le AAA

Dubé a obtenu pleine et entière satisfaction, dimanche, quand son équipe a inscrit une victoire de 4-0 en finale AAA sur les Estacades de la Mauricie. Une victoire pleinement méritée pendant laquelle Charles-Antoine Tremblay, Yoan Legendre, Jérémy Guay et Gabriel Tremblay ont trouvé le fond du filet. Le jeu blanc est allé à Mivil Tremblay.

«Impossible de demander mieux, a avancé Arnaud Dubé. Ce que nous avons réalisé en fin de semaine est assez impressionnant. Il y avait d'excellents clubs au tournoi et nous avons démontré qu'on peut avoir des résultats quand on y met des efforts et qu'on s'aide les uns les autres. Notre thématique pour le tournoi était de s'unir, de se ressembler. C'est ce que nous avons fait. Nous avons laissé tout notre coeur sur la glace.

«Pour nous, un tournoi sert à nous préparer à des contextes de matchs où il y a de la pression, en prévision des championnats provinciaux à la fin de l'année. Je suis capable de dire que mes joueurs sont capables de répondre à la pression et c'est très prometteur pour la suite.»

Notons qu'Arnaud Dubé a savouré dimanche un troisième championnat de suite au tournoi de Jonquière. Les deux premiers avaient été obtenus dans la classe AA, avec les Espoirs du Saguenay.

Victoire disco

Entraîneur du National de La Baie, Martin Desforges s'était engagé auprès de ses joueurs à se vêtir à la mode disco si l'équipe atteignait la finale. Il a tenu parole dimanche et c'est avec une grosse perruque blonde sur la tête et une chemise aux allures des années 70 sur le dos qu'il a vu sa formation lui offrir une belle victoire de 3-0 sur le Garaga de Saint-Georges, en finale de la classe BB. Marc-Antoine Fortin (2) et Marc-Antoine Simard ont marqué pour les champions et le gardien Mathys Pelletier n'a rien donné au Garaga.

«Je suis très satisfait de mon équipe, a résumé l'entraîneur baieriverain. Nous avons obtenu du travail acharné de chaque membre de l'équipe. Tout le monde a tiré dans le même sens. Tous les défis sont réalisables, mais je n'aurais pas pu prédire un tel résultat au début du tournoi. Nous avons affronté de gros adversaires. C'est vraiment un travail exceptionnel de toute l'équipe.»