Juge de lignes depuis 40 ans

En entrevue, M. Chevarie avoue qu'il n'aurait jamais pensé «durer» 40 ans. «Mais chaque année, je rajoute quelque chose. Quand j'ai atteint le plateau des 3000 matchs dans ma carrière d'arbitre, j'en étais à ma 24e saison. Dans le temps, je me disais que 25 ans, 3000 matchs, ça représenterait une belle carrière. Puis, quand j'ai approché ce plateau, je me suis demandé ce que j'aillais faire après», raconte celui qui était déjà le doyen des juges de lignes à l'époque.

«Les années ont passé et je me suis dit que je pourrais m'approcher de (la marque de) Carol Bégin qui compte 40 ans d'arbitrage au tournoi pee-wee, explique celui qui continue d'oeuvrer bénévolement au tournoi même si les officiels sont maintenant rémunérés. Puis, en voyant que j'approchais la barre des 4000 matchs en carrière, je me suis donné comme objectif de dépasser Carol Bégin et de me rendre à 4000 matchs! Je vais essayer de faire coïncider ça avec ma dernière présence l'an prochain», indique celui qui avait déjà une année d'expérience quand il a commencé à arbitrer au tournoi pee-wee. Bien entendu, ce n'est pas uniquement en faisant du bénévolat au Tournoi pee-wee que Daniel Chevarie a réussi à atteindre des plateaux aussi impressionnants. Il a connu une carrière bien remplie dans diverses ligues.

Grosses foules

«Le Tournoi pee-wee, c'est la première place où j'ai vécu des choses le fun sur la glace et c'est là que j'ai vu mes premières (grosses) foules. À l'époque ça commençait le jeudi et ça se passait juste au Palais des sports, un Palais des sports plein à craquer d'ailleurs. Il y avait de la pression.» C'est aussi là qu'il s'est fait remarquer, ce qui lui a ouvert la porte pour officier dans des calibres supérieurs. «J'ai fait une belle carrière comme juge de lignes, même si j'ai été arbitre en chef à quelques reprises plus jeune. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le junior majeur, cinq ans dans le semi-pro et j'ai officié quelques matchs internationaux. Maintenant, je ne fais plus de matchs au provincial, mais j'agis comme juge de lignes pour n'importe quel niveau de hockey mineur. C'est là que je m'amuse et que j'estime que je suis le plus utile dans mon travail.»

Il ne fait plus qu'une cinquantaine de matchs par année, mais pendant une vingtaine d'années, il en arbitrait 175 par année. Juste au tournoi pee-wee, il a déjà officié jusqu'à 15-20 matchs par édition. Maintenant, celui qui dit qu'il «fait partie des meubles du tournoi» se limite à 7 ou 8.

Parmi les beaux moments qui ont marqué sa carrière, il cite le match Québec-Ontario lors des Jeux du Canada et les fameux matchs avec les équipes des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du tournoi de Chevaliers de Colomb au début des années 80. Évidemment lorsqu'il se pointait au banc, ce fils de Madelinot avait droit aux accolades et devait fournir son pedigree. Mais c'était surtout l'ambiance survoltée qui l'a marqué. «L'équipe des Îles était en finale, le Palais des sports était à guichets fermés et dans ce temps-là, ça fumait. Il y avait un nuage de boucane et tout Kénogami, qui a été peuplé par plusieurs gens des Îles, devait être présent à l'aréna avec des drapeaux acadiens. Sur la glace, je tremblais. Il y avait une atmosphère à couper au couteau, se souvient-il. Quand tu a vécu ça et que tu fais ton premier match junior majeur au centre Georges-Vézina, ça ne te stresse plus trop», a-t-il conclu en riant.