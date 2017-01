 La Classique hivernale: comme dans un aréna, mais dehors 

Annoncée en septembre, la présence des Saguenéens de Chicoutimi, de la LHJMQ, pour un entraînement public, constitue le gros ajout de l'événement qui débutera à 8h pour se conclure en soirée avec sept rencontres dans les catégories novice B à Bantam B. Encore une fois, les joueurs auront leur propre banc et un tableau indicateur sera installé. «C'est comme dans un aréna, mais dehors», fait valoir le vice-président du CHMC et instigateur de l'événement l'an dernier, Éric Gagné.

Les changements ont surtout été apportés à la logistique de la journée. Par exemple, la surfaceuse passera entre la deuxième et la troisième période de chaque match, au lieu d'après chaque partie, ce qui devrait permettre d'avoir un achalandage plus soutenu dans le chapiteau aménagé pour l'occasion. Éric Gagné mentionne que l'appui de plusieurs partenaires, dont celle du président d'honneur Stéphane Harvey, de Solugaz, permettra de boucler positivement le budget.

«Dans ce genre d'événements, il faut être visionnaire et se demander si ça va rester comme ça ou évoluer. Cette année, on a corrigé des choses qu'il n'y avait pas l'an passé. Par exemple l'an dernier, il y avait seulement du café. On nous a demandé d'autres boissons chaudes comme du chocolat chaud et du bouillon de poulet. À l'extérieur, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour faire encore nouveau», souligne Éric Gagné. Ce dernier tirera sa révérence de l'organisation chicoutimienne à la fin de l'organisation.

«C'est un peu moi qui ai mis au monde la classique. J'espère juste que c'est un événement qui va continuer avec les années. Cet événement, c'est un peu le chant du cygne. L'an dernier, on a mis ça en branle. Cette année, on ajoute les Saguenéens dans le décor. J'espère qu'on va continuer de greffer des idées», de confier Éric Gagné qui laissera un dossier bien garni à son successeur.

Tirage au sort

L'autre nouveauté touchait directement les équipes éligibles à participer à la Classique hivernale. Un tirage au sort avait été mis en branle, pour la classe (exemple: bantam A ou bantam B) et les deux équipes choisies. «Les plus jeunes, on sait que ce sont de beaux événements. On a donc décidé de conserver ça comme ça. En plus, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui veulent jouer tôt le matin. Ça faisait donc notre affaire», explique le vice-président.

Au départ, les points francs jeux devaient donner des chances supplémentaires, mais les joueurs ont décidé que le critère ne serait pas retenu. «Finalement, dans toutes les équipes, aucune n'en a perdu, on a donc aboli cette disposition», fait valoir Éric Gagné, énonçant que les buts contre étaient pris en considération. «On veut que nos équipes à l'automne se rattachent à l'activité et se disent que c'est peut-être leur chance d'aller à la classique en jouant mieux défensivement. On voulait que cette mentalité arrive dans le décor», exprime-t-il, évoquant que le critère ne met pas l'emphase sur les habiletés individuelles, mais le travail d'équipe.

Les chances ne faisaient pas foi de tout. Dans le pee-wee B, les Olympiques, qui n'avaient qu'une seule boule, ont tout de même été favorisés par le hasard.