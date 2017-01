Les Anciens Nordiques bien accueillis à Petit-Saguenay

Au moins 250 personnes sinon plus ont assisté à cette activité-bénéfice dont les profits serviront à l'OTJ Petit-Saguenay, un organisme à but non lucratif chargé de l'animation pour les jeunes, ainsi qu'aux jeunes sportifs de Petit-Saguenay et de Sagard.Adjointe administrative et à la vie communautaire de la municipalité riveraine, Lisa Houde était ravie de la réponse de la réponse des amateurs de hockey pour cette deuxième présence consécutive des deux équipes à l'aréna de Petit-Saguenay, grâce à l'initiative des employés du Domaine Laforest. Le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez-vous et les spectateurs ont assisté à une victoire de 11-8 des Anciens Nordiques.

Évidemment, les hôtes du match espèrent que les employés du Domaine Laforest se montreront intéressés à organiser un troisième duel contre les Anciens Nordiques.

«On espère parce que c'est un privilège pour nous de les accueillir ici encore une fois. Mais comme c'est vraiment grâce à une initiative des employés du Domaine Laforest, on espère qu'ils vont pouvoir nous redonner ce privilège l'an prochain», de conclure Mme Houde.