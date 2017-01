 Championnat provincial de curling: Morissette occupe le 2e rang 

Dans la ronde de championnat, la formation de Pierre-Luc Morissette (Victoria/Chicoutimi) composée de Robert Desjardins, Marc-Alexandre Dion, René Dubois et Thierry Fournier, a connu une bonne journée, dans le cadre , d'abord en doublant la formation de Martin Ferland (Laviolette/Etchemin) 8-4.

En soirée, Morissette a vaincu Mathieu Beaufort 5-3, ce qui lui a permis de conclure la ronde de Championnat avec une fiche de 7-2, ce qui lui procurait le 2e rang derrière le meneur, l'ancien Jonquiérois Jean-Sébastien Roy (Thurso/Buckingham/Trois-Rivières). Tombeur en matinée de Steven Munroe (Etchemin/TMR/Portneuf) 8-3, Roy s'est incliné 7-6 après dix bouts aux mains de Martin Ferland tard vendredi soir. De sorte que Roy, Morissette et Ferland ont tous un dossier de 7 victoires, deux défaites.

Du côté du Championnat provincial féminin Scotties, Isabelle Néron (Chicoutimi/Trois-Rivières/Riverbend) et ses coéquipières Noémie Verreault, Marie-Pier Côté et Laurie Verreault se sont inclinées 6-4 face au quatuor de Sophie Morissette (Laviolette/Glenmore/Chicoutimi), dont fait partie la Chicoutimienne Émilie Desjardins. Malgré une fiche identique de 2-4, Morissette a conclu le tournoi au 4e rang et Néron en 6e position. C'est Ève Bélisle (Glenmore/TMR) qui a obtenu son billet direct pour la grande finale dimanche, tandis que Marie-France Larouche (2e) affrontera Roxane Perron (3e) en demi-finale.