 Tournoi pee-wee de Jonquière: en route pour les rondes éliminatoires 

L'entraîneur-chef des locaux, Arnaud Dubé, était fort satisfait de la tenue de ses troupes en ce deuxième jour de tournoi. «La différence est incroyable (comparé à jeudi). Mentalement, on était prêts. On a mis beaucoup d'efforts et on a vraiment bien joué. On a respecté l'identité de l'équipe. C'est notre premier bon match depuis le retour des Fêtes. Je suis vraiment satisfait d'eux. Les joueurs ont donné un très bon spectacle.»

Le pilote des Espoirs AAA souhaite d'ailleurs que ses ouailles conservent le même état d'esprit et jouent trois périodes de qualité comme celles qu'ils ont livrées contre les Mille-Îles. Faut se donner les moyens de contrôler notre destinée. Si on annule ou si on perd, il faudra attendre le résultat des autres matchs. On ne veut pas vivre cela et c'est pourquoi on vise la victoire demain», dit-il concertant le match de samedi, 15h30, au Palais des sports, les demi-finales sont programmées pour 21h samedi.

Dans le volet AAA Relève, les jours se suivent et se ressemblent pour les régionaux qui ont concluent avec un autre verdict nul, 2-2, cette fois contre les Seigneurs de Mille-Îles. Pour l'entraîneur William Bourque, ses protégés peuvent faire mieux. «On a eu une progression par rapport au match de jeudi, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, parce qu'on ne peut pas se contenter de deux matchs nuls dans un tournoi comme celui-ci, chez nous, à la maison», a-t-il commenté.

À la décharge de ses protégés, il s'agissait seulement de leur deuxième match après la pause des Fêtes. «On n'avait pas rejoué depuis le 17 décembre et certains joueurs étaient partis dans le Sud. Ça nécessite un peu d'ajustements. De plus, on joue contre de bonnes équipes et il faut toujours travailler plus fort que les autres pour gagner et c'est ce qu'on ne fait pas présentement. Si on gagne samedi, ça devrait assurer notre billet pour les demi-finales.» L'équipe Relève joue à 14h15, au Palais des sports et les demi-finales sont prévues pour 19h30 samedi.

Rondes éliminatoires

En demi-finales du B, le Junior Kakautiit Puvirnituq se sont imposés 4-1 sur les Griffons d'Alma, notamment grâce à un doublé de Marco Tullauhgqk en première. Dans l'autre rencontre, les Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vaincu les Blues de Jonquière 2-1. La grande finale opposera donc le Junior Kakautiit Puvirnituq aux Rebelles dimanche, à 8h30, au Palais des sports, tandis que les Griffons et les Blues s'affronteront pour la 3e place au Foyer des loisirs.

En demi-finales du A, les Monarques Saint-Ambroise ont arraché une victoire de 5-4 au National de La Baie grâce à une poussée de trois buts en 2e période. Ils affronteront les Cougars de Chicoutimi en finale pour l'or dimanche, à 10h, au Palais des Sports. Les Cougars ont vaincu le Royal de Métabetchouan 4-1 en demi-finale. Le National de La Baie et le Royal de Métabetchouan batailleront pour la médaille de bronze dimanche, à 10h, au Foyer des loisirs.

Dans le BB, les Dynamos de Chicoutimi se sont inclinés 1-0 face au Garaga de Saint-Georges. Dans l'autre rencontre, le National de La Baie a fait match nul 4-4 face aux Gladiateurs Roussillon. Méderyk Duclos s'est distingué avec un doublé au profit du National. Les Rapides du Lac-Saint-Jean Nord ont baissé pavillon 2-1 face aux Gouverneurs de Sainte-Foy. Enfin, une poussée de trois buts a permis aux Marquis de Jonquière d'obtenir un verdict nul de 4-4 face aux Gladiateurs de Québec Ouest.

Samedi, les demi-finales de cette catégorie sont programmées pour 18h au Palais des sports (groupes A et D) et au Foyer des loisirs (groupes B et C).