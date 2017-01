 Championnat provincial de curling: le quatuor de Morissette en 2e rang 

Une fiche de quatre victoires et deux défaites a été suffisante pour prendre le deuxième rang du groupe A et accéder à la ronde éliminatoire, regroupant six équipes. Les quatre premières accéderont à la ronde des médailles. En soirée, l'équipe complétée par Robert Desjardins, René Dubois et Thierry Fournier a bien débuté le deuxième tour avec une victoire de 9-4 sur Steven Munroe. Plus tôt dans la journée, Yannick Martel (Kénogami/Riverbend) et ses coéquipiers François Gionest, Jean-François Charest et Alexandre Ferland ont vu leur tournoi prendre fin au bris d'égalité face au champion en titre, Jean-Michel Ménard.

Les régionaux menaient au 8e et dernier bout, mais un placement réussi de Ménard lui a permis de prendre quatre points et l'emporter 8-5. Du côté féminin, Isabelle Néron (Chicoutimi/Trois-Rivières/Riverbend) et ses partenaires Noémie Verreault, Marie-Pier Côté et Laurie Verreault, ont subi un revers critique de 11-9 devant la meneuse au classement Ève Bélisle.

Avec un dossier de 2-3, elles devront absolument l'emporter samedi à leur dernier match du tour préliminaire face à Sophie Morissette dont le quatuor est complété par la Chicoutimienne Émilie Desjardins et espérer une défaite de Roxanne Perron (3-2).