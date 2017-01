 Tournoi pee-wee de Jonquière: même départ pour nos deux équipes AAA 

La formation relève avait l'honneur de disputer la première rencontre officielle pee-wee AAA du tournoi, tout juste avant la formation élite. Opposés aux Nord-Côtiers de la Côte-Nord, les Espoirs ont marqué leur seul but en troisième pour arracher une nulle. Les deux gardiens, Tristan Pelletier (Côte-Nord) et Olivier Tremblay, ont reçu les étoiles de la rencontre.

Tout juste après, face aux Estacades de la Mauricie dans la classe élite, les Espoirs ont chassé la nervosité en début de match pour revenir en force dans les deux dernières périodes, mais se sont buté au gardien Vincent Fillion. Félix Riverin a été le seul à le battre, d'un tir parfait dans la partie supérieure en avantage numérique, ce qui créait l'égalité en fin de deuxième. L'entraîneur-chef Arnaud Dubé s'attendait à ce lent départ de ses troupiers. «C'est la même chose chaque année, a-t-il rappelé. On se débarrassait de la rondelle et on ne patinait pas. Notre force, c'est notre vitesse en avant et on n'a pas été capable de l'exploiter en début de rencontre. Ça allait mieux en deuxième moitié, mais on s'est frottés à un bon gardien.»

Cette nulle n'est pas dramatique pour les Espoirs qui affronteront les Seigneurs de Mille-Îles vendredi en fin d'après-midi au Palais des Sports et le Collège Français de Longueuil au même endroit samedi. Les deux premiers de chaque groupe de quatre équipes passeront aux demi-finales en soirée samedi.

«Il faut maintenant remporter nos deux prochains matchs. En même temps, ce sera surtout la manière de faire les choses. Il faudra jouer plus dans notre identité d'équipe. On devra être meilleurs qu'à notre premier match, ça s'est sûr», de convenir Arnaud Dubé.

Autres matchs

En plus du AAA, la journée de jeudi était réservée au calibre BB où les formations régionales ont bien fait. Les Orioles ont signé une deuxième victoire, l'emportant 4-3 sur les Gouverneurs de Terrebonne. Le National de La Baie a également savouré la victoire, au compte de 5-4 sur les Vikings de Baie-Comeau. Les Aiglons d'Alma ont empoché leur premier gain, de manière décisive, 5-1 sur les Harfangs de Beauport.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont dominé les Étoiles Saint-Laurent au compte de 4-1. Les matchs nuls ont également été populaires dans cette division. Les Dynamos de Chicoutimi et les Gouverneurs de Sainte-Foy n'ont pas fait de maître avec un résultat de 5-5 tandis que le duel entre le Garaga de Saint-Georges et les Rapides du Lac-Saint-Jean-Nord s'est terminé 1-1.