Les anciens Nordiques à Petit-Saguenay

Pour l'occasion, ils affronteront l'équipe formée des employés du Domaine Laforest dans un événement-bénéfice au profit des jeunes de la communauté. Les profits de l'événement iront en totalité à OTJ Petit-Saguenay, un organisme à but non lucratif chargé de l'animation pour les jeunes.

Dans un communiqué envoyé aux médias jeudi, l'adjointe administrative et à la vie communautaire Lisa Houde rappelle que l'événement avait été mis sur pied afin d'inciter les jeunes à la pratique du sport et aussi dans le but d'assurer la pérennité du centre sportif. «La précieuse collaboration et la gentillesse des anciens joueurs des Nordiques font en sorte que nous pouvons offrir aux résidants de la région un événement festif qui restera gravé dans leurs meilleurs souvenirs», souligne-t-elle.

Le coût d'entrée pour le match qui débutera à 19h30 est de 15$. Une quantité limitée de billets seront disponibles à l'entrée de l'aréna. Les anciens joueurs des Nordiques rencontreront les amateurs et signeront des autographes à compter de 18h.