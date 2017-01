 Forte représentation régionale au Championnats canadiens seniors de patinage de vitesse 

Les 32 meilleures patineuses et 32 meilleurs patineurs de vitesse sur courte piste au Canada croiseront le fer aux Championnats canadiens seniors en fin de semaine à l'aréna Maurice-Richard à Montréal. À l'enjeu, une place pour les compétitions internationales seniors à l'horaire cet hiver, incluant les Championnats mondiaux sur courte piste 2017 de l'ISU.

Encore une fois, la région sera fort bien représentée avec 14 athlètes. Il y a bien sûr Marianne St-Gelais, Marie-Ève Drolet, Valérie Maltais, Kasandra Bradette et Samuel Girard qui se sont qualifiés par leur participation aux Sélections des Coupes du monde d'automne. Pour les Chicoutimiens Yannick Desmeules et Vincent Girard, la Baieriveraine Claudia Gagnon, la Dolmissoise Maude Tremblay ainsi que les Félicinoises Rosalie Tremblay, Léonie Bradet et Catherine Mailloux, ils ont obtenu leur billet lors de la Qualification nationale canadienne ouverte en novembre à Saguenay.

Quant à la Jonquiéroise Joanie Gervais, elle a finalement obtenu le feu vert pour rivaliser en fin de semaine, après avoir été victime d'une commotion qui l'a tenue à l'écart des compétitions au cours des dix derniers mois.

Les courses de 1500 m seront présentées vendredi, celles du 500m le samedi et celles du 1000m le dimanche. Selon les points accumulés lors de ces trois épreuves, les 16 meilleurs patineurs par sexe auront l'opportunité d'améliorer leur classement en prenant part à une dernière épreuve de 3000m.

À la suite des compétitions de cette fin de semaine, les patineurs seront classés selon les résultats combinés des Championnats canadiens seniors, comptant pour 80% des points totaux, et des Sélections des Coupes du monde d'automne ou de la Qualification nationale canadienne ouverte, ceux-ci comptant pour 20%.

Cinq patineurs et cinq patineuses seront sélectionnés en vue des Championnats du monde seniors qui auront lieu du 10 au 12 mars à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les trois premiers par sexe selon le classement combiné seront automatiquement qualifiés. La quatrième position sera attribuée à la suite d'analyse de demande d'exemption ou, le cas échéant, au patineur classé au quatrième rang selon le classement combiné, alors que celle #5 sera un choix discrétionnaire.

Dans les distances individuelles présentées aux Championnats du monde seniors 2017, le Canada aura trois représentants par sexe. Les deux premiers selon le classement combiné obtiendront leur place alors que les troisièmes et dernières positions seront déterminées par des choix discrétionnaires.

Les championnats détermineront aussi les délégations aux deux dernières étapes en Coupe du monde, à Dresden, en Allemagne et à Minsk, au Bélarus. À noter que les compétitions seront webdiffusées. Les liens sont disponibles au www.speedskating.ca.