Gain des Jeannois face au Collège Laflèche

«Mardi, on a semblé un peu rouillé de notre retour des Fêtes combiné au voyagement. On a eu un début de match intéressant, mais plus la rencontre avançait, moins on avait d'énergie. On a donné des chances de marquer qu'on n'aurait pas données normalement. Je considère ça comme un match de préparation de plus, d'autant plus qu'on jouait contre une bonne équipe», a indiqué l'entraîneur-chef Pascal Hudon.

Ce dernier était d'ailleurs très satisfait de la tenue des siens mercredi pour ce 2e match sur la route.

«Je suis content de la manière dont on a entrepris le match, soit avec beaucoup d'intensité du début à la fin. À part le fait qu'ils ont marqué le premier but de la rencontre en avantage numérique, on a été premiers sur la rondelle, on lançait de partout et on était toujours en mouvement. Ce sont plusieurs petits détails qu'on faisait moins bien mardi», a-t-il fait valoir, en mentionnant que les tirs au but ont été de 37 contre 15 pour les Jeannois.

Sébastien Nepton et Émile Fortin ont permis aux Almatois de terminer la première période avec l'avance de 2-1, Mathieu Blanchette a enfilé le seul but de la deuxième, tandis que Thomas Larouche et Daomi Rousseau ont mis le match hors de portée en troisième.

Les joueurs des Jeannois seront de retour au centre Mario-Tremblay d'Alma dimanche, à 13h, alors qu'ils accueilleront les Filons du Cégep de Thetford Mines.