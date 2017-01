Un clin d'oeil à Mario Tremblay

L'entraîneur-chef des Aiglons, Carl Guérin, est à l'origine du projet. «J'avais coaché les Jeannois midget BB lors du 40e anniversaire du tournoi midget d'Alma, nous avions sorti un chandail vintage pour l'occasion. Pour le 45e, j'ai parlé avec notre organisation et j'ai trouvé un commanditaire, car c'est quand même un lot de chandails de 1500$», a raconté M. Guérin en entrevue. Il s'est tourné vers Robert Bouchard, président de Béton préfabriqué du Lac (BPDL), un ancien Aiglons qui avait déjà joué à ce tournoi et dont l'entreprise vient de célébrer ses 40 ans. Ce dernier s'est montré très enthousiaste et le projet s'est concrétisé. Le nouveau chandail (foncé) a été dévoilé aux joueurs mardi soir.

«On joue dans le centre Mario Tremblay qui est un ambassadeur d'Alma et c'est pourquoi on a décidé de prendre le chandail du Canadien de Montréal pour lui faire un clin d'oeil», explique le pilote des Aiglons.

En plus du tournoi, les joueurs des Aiglons pourront endosser leur chandail foncé lorsque ce sera requis pour les autres matchs et tournois de la saison. «Les jeunes vont le mettre le reste de la saison, dont pour le tournoi de Laval en février. Ce chandail restera aux jeunes en souvenir de cette édition.»

D'ailleurs, ce nouveau chandail les stimulera peut-être puisque l'équipe aspire à la finale du tournoi. «Nous avons une équipe de travaillants. On n'a pas de super vedettes au sein de l'équipe, mais on a une belle chimie au niveau des joueurs», a fait valoir Carl Guérin, qui mise justement sur cet esprit d'équipe pour atteindre leur objectif.