 La 45e édition du Tournoi provincial midget d'Alma affiche complet 

Pour une deuxième année consécutive, l'organisation almatoise accueillera le volet juvénile scolaire division 1, en plus du midget. En midget AA, on retrouve 16 équipes et 12 dans le BB (dont cinq de la région), ainsi que 12 dans le juvénile (dont deux de la région).

Président du tournoi depuis 10 ans déjà, Yannick Tremblay s'attend à une autre édition relevée. «Nous aurons droit à un tournoi relevé avec des équipes de bon calibre provenant des quatre coins du Québec, dans les trois divisions. (...) Dans le midget BB, nous sommes très forts. On s'attend à avoir une très belle représentation. La catégorie BB est plus forte ici qu'ailleurs en province parce que nous n'avons pas vraiment de AA», estime M. Tremblay, en référant entre autres à la puissante formation du Marco's Pub de Saint-Félicien. Outre Saint-Félicien et les Aiglons d'Alma, on retrouve les Saguenéens de Chicoutimi, les Marquis de Jonquière et les Orioles de Jonquière dans le midget BB.

Quant au juvénile scolaire division 1, les espoirs sont permis pour voir l'un des clubs atteindre au moins les demi-finales. «C'est un calibre différent du midget BB et AA et on voit que dans cette structure hockey, les jeunes font du hockey à longueur de semaine. Ce sont de belles organisations et on aura un super bon calibre puisqu'on a les deux trois premières équipes au Québec qui seront présentes. La région sera aussi fort bien représentée avec les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour d'Alma et les Mustangs de l'Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine. Avec deux équipes sur les 12 de cette classe, on peut espérer en avoir au moins une des deux le dimanche.» Les deux formations régionales s'affronteront d'ailleurs le mercredi 18 janvier, à 19h30, au centre Mario-Tremblay.

L'ouverture officielle est prévue pour le jeudi 19, avec une prestation du groupe régional Band d'Scie. Le vendredi, les membres de l'équipe de cheerleading du PWD feront une démonstration de leur savoir-faire et samedi, les activités familiales sont au programme avec des mascottes, clowns et maquillage de la troupe Les Fous du roi, tirages et spectacles de la troupe de danse du Prisme culturel en compagnie du groupe Minuit-Minuit et demi.

Mine de rien, l'organisation se prépare pour son 50e et se garde des idées et du budget pour souligner de façon grandiose ce demi-siècle d'existence. Après 25 ans passés au sein de l'organisation, Yannick Tremblay avoue qu'il aimerait bien demeurer en poste jusque-là.

Évidemment, le président Tremblay a souligné que le succès du tournoi repose aussi en grande partie sur l'appui des nombreux et fidèles commanditaires et qu'il génère d'importantes retombées économiques pour Alma et ses environs.

La présidence d'honneur de la 45e édition a été confiée à Pierre-Luc Martel, copropriétaire du Groupe BMR. Ce dernier connaît bien l'événement pour avoir lui-même oeuvré comme joueur de hockey, membre du comité organisateur, et commanditaire. «La majorité des gens qui ont été proches d'une équipe midget connaissent la (bonne) réputation du tournoi. Moi-même, je me rappellerai toujours ma nervosité comme joueur d'Alma», a-t-il raconté. Puis, s'adressant aux joueurs des Aiglons et des Lynx présents à la conférence: «Vous vous apprêtez à vivre de beaux moments; savourez-les et surtout, rappelez-vous-en!»