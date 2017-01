Une belle vitrine à exploiter

Le hockey régional fait ses débuts en catégorie pee-wee AAA cette saison et les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean espèrent bien profiter de leur participation au Tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière pour encore faire la démonstration qu'ils ont leur place parmi l'élite provinciale. Cet objectif, ils le poursuivent depuis le début de la campagne, mais le tournoi de Jonquière leur offre une scène plus grande.

«C'est la première année qu'il y a du AAA dans la région et notre mandat cette année est de prouver à tout le monde qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut faire du AAA et être compétitif, note l'entraîneur des Espoirs, Arnaud Dubé. Au-delà de la victoire, nous voulons montrer à tout le monde que nous avons notre place dans ce calibre, même si c'est un peu plus difficile en raison de la superficie du territoire. On arrive à se démarquer là-dedans.

«C'est notre objectif pour l'ensemble de la saison, mais le tournoi de Jonquière est une plus grande vitrine. C'est plus vu. C'est le moment où on peut montrer au monde de notre région ce qu'on fait avec notre pee-wee AAA. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas être compétitif parce qu'on est une région éloignée. Par le caractère et le travail, on peut faire la démonstration que nous sommes dans le bon calibre.»

Cachet particulier

Arnaud Dubé reconnaît que le tournoi de Jonquière a un petit cachet particulier pour les Espoirs.

C'est l'occasion de jouer à la maison et le chandail de l'équipe est synonyme de succès à cet endroit depuis quelques années. Les Espoirs ont gagné le tournoi de Jonquière dans la classe AA au cours des deux dernières éditions. La finale de l'an dernier face aux Espoirs du Lac-Saint-Jean, devant des gradins très bien garnis, a laissé un souvenir particulièrement agréable aux responsables de l'équipe.

«La finale de l'an passé avait été extraordinaire, rappelle Arnaud Dubé. Nous ne visons pas nécessairement de répéter cet exploit, mais ce serait plaisant de faire un bout de chemin et de jouer devant de bonnes foules. Ce n'est pas rien. C'est la première fois qu'il y a du AAA et notre équipe veut montrer qu'elle a sa place.»

À Jonquière, les Espoirs affronteront des équipes qu'ils connaissent peu ou pas du tout. Ils joueront leur premier match jeudi, en début de soirée, contre les Estacades de la Mauricie.

Huit équipes composent le tableau AAA et autant de formations sont inscrites en catégorie AAA relève. Parmi elles, l'autre version des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Notre objectif à Jonquière est de gagner, avance sans détour l'entraîneur des Espoirs AAA relève, William Bourque. Nous voulons gagner. Je pense que nous avons l'équipe pour le faire, mais il faudra que tout le monde travaille ensemble. Nous sommes quand même dans les cinq meilleures équipes au Québec.»

Les Espoirs montrent une fiche de dix victoires et sept défaites depuis le début de la saison régulière. Leur premier match à Jonquière sera également joué jeudi, à 16h45, contre la Côte-Nord.