 Fin du tournoi Atome: une édition au goût du président 

Pendant une semaine, 52 équipes ont animé le tournoi. Elles ont principalement oeuvré sur la glace de l'aréna Marina Larouche, mais des rencontres ont également été disputées à l'aréna de l'UQAC et au Pavillon de l'agriculture. Tout ce beau monde permettra au tournoi de garder ses bonnes habitudes et de remettre 12 000$ au Club de hockey mineur de Chicoutimi.

«Nous avions huit équipes de moins cette année et cela s'explique par le changement de catégorie entre le BB et le CC, a noté Jean-François Savard, dimanche. Notre tournoi a toujours été populaire dans le CC. Nous avons eu jusqu'à 16 et même 20 équipes dans le CC. Malheureusement, quand nous présentons du BB, les équipes de l'extérieur sont moins nombreuses.

«Le tournoi a été un succès à 100 pour cent et l'horaire a été respecté à la lettre. Le travail des bénévoles et des officiels a été exemplaire. Quelques nouveaux bénévoles se sont joints à notre groupe cette année et ils ont été très efficaces. Ils ont allégé le travail des personnes qui étaient déjà en place. Nous avons une équipe très bien rodée, mais elle est aussi un peu vieillissante et je crois qu'il faudra apporter certains changements pour l'an prochain. Nous avons également bénéficié d'une grande collaboration des employés des trois arénas utilisés.»

L'édition 2017 du tournoi a été marquée par la participation de deux équipes spéciales. Une formation d'étoiles de la catégorie novice a été ajoutée pour compléter le tableau de la section B et une équipe composée en partie de jeunes autistes a aussi tenté sa chance. Jean-François Savard a avancé que ces équipes ont eu droit à un très bel accueil.

«De très belles initiatives», a précisé le président.

Jean-François Savard a aussi mentionné que son groupe devrait de nouveau être en poste en 2018. Mais il a ajouté que certains détails associés à l'unification prochaine du hockey mineur sur l'ensemble du territoire de Saguenay devront être réglés.

«Il reste des choses à discuter puisque le tournoi atome est vraiment une excellente source de revenus pour le hockey mineur de Chicoutimi, a dit Jean-François Savard. Les tournois ne remettent pas tous le même montant. Comment ça va se faire avec le fusion? Ça reste à déterminer. Ça va se discuter à la table avec M. Quenneville (Luc, agent de projet du regroupement).»

Finales

Trois finales ont été disputées en cette dernière journée. En classe BB, les Sabres de Roberval ont blanchi les Aiglons d'Alma 3-0. Le sommaire offensif des vainqueurs se résume facilement puisque William Dumais a marqué une fois par période.

Dans la division A, les Stars de Sept-Îles ont profité d'un doublé de Xander Vachon-Fontaine en troisième période pour s'imposer 3-1 sur les Flames de Jonquière. Mathis Néron a marqué le seul but des Flames. De son côté, le Richelieu de Québec a blanchi les Chevaliers de Val-Bélair/Valcartier (2-0) dans le match décisif du tableau B.