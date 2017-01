Matt Angel parmi les 500 meilleurs lutteurs au monde

«On fait cela pour du divertissement et pour la foule. Si la foule embarque, tu sais que tu as réussi ta job.» Savait-il qu'il avait ce talent? «J'ai déjà été gêné rétorque-t-il avec humour. À un moment donné, il faut prendre le dessus. J'ai réussi à le faire et j'en suis bien content.»

Le Jonquiérois s'est initié à la lutte à l'âge de 16 ans en s'entraînant dans les locaux de la JCW. «J'écoutais la lutte et j'étais un fan. Quand j'ai su qu'il y avait de la lutte à Jonquière, j'y suis allé. Au début, j'avais de la misère et j'ai pas toujours été bon, mais c'est quand on persévère qu'on réussit. Ça a pris environ un an avant que je livre mon premier combat devant une foule. Pendant quatre ans, j'ai seulement lutté à Jonquière et une fois de temps en temps, j'allais à Québec. Puis, je me suis fait offrir un combat une fois à Québec et par après, ça a comme déboulé; je me suis fait offrir (des combats) à Montréal, Ottawa puis Toronto.»

Lui-même a eu la chance d'être épaulé par DGenerate durant sa progression et il remercie d'ailleurs son mentor. «C'est lui qui m'a appris la base et c'est celui qui a le plus soutenu dans ce que j'ai fait. C'est aussi lui qui est le plus fier de moi. Il m'a même pris sous son aile pour m'entraîner physiquement. Il est la personne que je respecte le plus», dit-il.

«Je suis content (de cette nomination) parce que je représente le Saguenay», ajoute celui qui souhaite inspirer d'autres à tenter leur chance. Je suis présentement entraîneur pour les futurs lutteurs à la JCW et je leur dis que je suis la preuve qu'un jour, on peut se rendre où l'on veut et que je peux les soutenir dans leurs projets.»

L'athlète de 22 ans avoue qu'il a été surpris de se retrouver dans ce club sélect. «Surtout parce que ça ne fait pas longtemps que je lutte à l'extérieur et que je me fais remarquer. Car ça fait peut-être depuis un an et demi que je me fais remarquer. Alors pour moi, c'est comme ma petite tape dans le dos!»

En plus d'être sollicité pour se produire régulièrement à Québec, Montréal, Ottawa et depuis peu à Toronto, le lutteur jonquiérois Matt Angel aura la chance de se faire valoir aux États-Unis l'été prochain. Une première qui pourrait lui ouvrir les portes sur de nouveaux débouchés pour sa carrière.

«C'est un essai, nuance-t-il. J'y vais faire un séminaire de lutte et peut-être un combat hors caméra pour me tester et voir ce que je vaux. C'est une belle opportunité, car peut-être qu'il y aura d'autres personnes (du monde de la lutte américaine) qui me verront. J'aimerais commencer à explorer un peu plus les États cet été pour voir de quoi ça a l'air et ensuite on verra si j'ai une offre plus intéressante», explique celui qui n'a toutefois pas de date déterminée.

En plus de cet essai dans la Ring Of Honor (ROH) (la plus grosse organisation indépendante après la WWE), Matt Angel a également reçu une invitation pour effectuer une autre prestation prévue à Toronto en février. Éventuellement, l'athlète de 22 ans aimerait vivre de son art. «Pour l'instant, c'est encore une passion où je m'amuse beaucoup. Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais peut-être en vivre. Ce qui est très difficile (à faire) au Québec parce que ce n'est pas ici que ça paye le plus, énonce-t-il. Ça devient payant quand tu as un contrat et les contrats sont surtout offerts aux États-Unis, en Europe, au Japon et au Mexique.»

Cela dit, le lutteur travaille présentement avec de bonnes organisations. Outre la JCW, à Québec il a des offres de la NSPW (North Shore Pro Wrestling) et il en est d'ailleurs le Champion Junior Heavyweight; à Montréal, il se produit avec la IWS (International Wrestling Syndicate) et Battlewar; à Ottawa, il fait affaire avec la C*4 (Capital City Championship Combat); en Ontario, il a décroché des offres avec la MPW (Mecca Pro Wrestling) et avec la Greektown Pro Wrestling (GPW).

Pour le Jonquièrois, le plus difficile est de percer chacun de ces milieux. «Tout le monde se connaît et je suis le seul du Saguenay. Le plus difficile, c'est de se faire respecter, de se faire un nom et de se créer un réseau. Mais en ayant une bonne attitude, les gens t'apprécient.»