Encore un gardien en forme face aux Sags

Les Sags ont débuté timidement en première et les locaux en ont profité pour faire le gros des dommages, avec deux buts. Ils ont d'abord frappé avec l'avantage d'un homme quand Miguel Picard a récupéré un retour pour ouvrir la marque. Quelques secondes plus tard, Rémy Anglehart a profité de la confusion de la défensive chicoutimienne pour s'amener et déjouer Julio Billia qui n'a plus rien donné par la suite, repoussant 16 tirs.

«Courir après un ou deux buts, ce n'est pas pareil. On a tout de même donné un effort solide. On a concédé seulement 19 tirs à une très bonne équipe», d'analyser l'entraîneur-chef des Sags Yanick Jean, convaincu par la tenue du nouveau défenseur Olivier Galipeau, qui disputait un premier match dans son nouvel uniforme.

C'est en deuxième que les Sags se sont vraiment mis en marche, multipliant les bonnes séquences, mais Francis Leclerc ne voulait rien savoir. Il a notamment frustré Joey Ratelle à deux occasions, mais a réservé son plus bel arrêt à Brendan Hamelin, le privant d'un but certain de la mitaine sur un retour avec environ cinq minutes à faire. Anthony Poulin a finalement complété le pointage dans un filet désert.

«Si on continue comme ça, on va coller des victoires», d'estimer le pilote des Bleus très encouragé par la manière de jouer de siens, malgré un manque de synchronisme avec l'ajout de nouveaux éléments pendant la période des Fêtes qu'il doit également apprendre à connaître.

«C'est ce qui me fait dire que ça va venir», tranche Yanick Jean, avouant que les ratés en avantage numérique, qui a été blanchi en quatre occasions vendredi, n'a pas généré beaucoup de momentum.

«Ça fait en sorte que lorsqu'on arrive à cinq contre cinq et qu'on obtient une chance, on précipite un peu les choses. Je sens une certaine nervosité que je ne vois pas à domicile», d'admettre l'entraîneur.

Les succès se font rares pour les Sags dernièrement sur les patinoires adverses. Ils ont subi vendredi un cinquième revers consécutif sur la route, en incluant la défaite à Rimouski la semaine dernière où ils ont tout de même mis la main sur les deux points parce que l'Océanic alignait un joueur inéligible.

Leur dernière victoire à l'étranger remonte au 30 novembre, à Victoriaville. Depuis, ils n'ont marqué que trois buts et en ont concédé 22 à leurs adversaires. La bonne nouvelle, c'est qu'ils seront de retour au centre Georges-Vézina pour une séquence de trois rencontres à compter de dimanche. Ils pourront également prendre leur revanche face à l'Armada, fort probablement avec un alignement complet pour l'occasion.