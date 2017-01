 Des novices qui s'en tirent plutôt bien au Tournoi atome de Chicoutimi 

Après un revers de 3-1 d'entrée de jeu mardi, la formation d'étoiles novice A s'est inclinée 5-2 jeudi en fin d'avant-midi à l'aréna Marina-Larouche face aux Éperviers de Chicoutimi. «Malgré tout, on voit de la progression de présence en présence. En troisième période, c'était plus intense et on a beaucoup mieux bougé la rondelle», a laissé savoir l'entraîneur et directeur technique au Club de hockey mineur de Chicoutimi, Dany Fortin.

Le projet a pris forme dans les dernières semaines alors qu'il manquait une équipe pour compléter le tableau dans l'atome A. Un total de trois joueurs de chacune des quatres équipes novice A et deux gardiens, tous de deuxième année, ont été choisis pour former cette équipe qui n'a pas fait d'entraînement avant le tournoi.

«Veut, veut pas, certains joueurs ont deux ans de différence. Quelque part, ça paraît de faire jouer des 8 ans avec des 10 ans», convient l'ancien des Élites de Jonquière qui est épaulé derrière le banc par Patrick Tremblay et Pierre Richard.

Pour Dany Fortin, avec le calibre atome A, les jeunes joueurs doivent apprendre à travailler en équipe, ce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de faire pour avoir du succès dans le novice ainsi que de se servir de tout l'espace sur la patinoire.

«Ça leur montre le calibre atome et ce que ça va leur prendre pour performer à ce niveau. C'est une belle expérience pour eux», de noter Dany Fortin qui sera également entraîneur de l'équipe féminine régionale lors des Jeux du Québec d'Alma, en mars.

Autres résultats

Dans l'autre rencontre de classe A jeudi, le Royal de Métabetchouan l'a emporté 5-1 sur les Couguars de Chicoutimi. Dans le B, Jacob Perron a tout bloqué dans une victoire de 1-0 des Aiglons d'Alma sur les Pats de Saint-Bruno. Les Voltigeurs de Chicoutimi ont signé un gain de 4-1 sur les Patriotes de Saint-Bruno tandis que grâce à un tour du chapeau de Pierre-Alexandre Tremblay, les Lynx d'Alma ont dominé l'Avalanche de Jonquière 5-1. Dans le BB, Jean-Félix Bouchard a fait bouger les cordages à trois reprises dans un gain sans équivoque des Orioles de Jonquière 7-1 sur le National de La Baie.

Les Dynamos de Chicoutimi et les Aiglons d'Alma ont fait match nul 2-2. Finalement, les Saguenéens de Chicoutimi ont doublé le Royal de Métabetchouan 4-2. Le tournoi se poursuit vendredi avec un programme complet de 24 rencontres et l'entrée en scène des équipes de l'extérieur.