TPAC: du jeu relevé

La 25e édition du Tournoi provincial atome de Chicoutimi (TPAC) s'est poursuivie mercredi avec la présentation de huit rencontres dans les classes BB, A et B.

Dans le BB, les deux équipes de Chicoutimi ont remporté leur duel. Les Saguenéens ont vaincu les Aiglons d'Alma 5 à 1, puis les Dynamos ont eu le meilleur devant le Royal de Métabetchouan au compte de 4-2.

Dans le atome A, les Blue Jackets de Jonquière ont fait tomber les Monarques de Saint-Ambroise/Falardeau 5-2, et les Prédateurs de Jonquière ont battu le National de La Baie 4-2.

Finalement dans la classe B, les Tigres de la Fondation Jean-Allard, équipe composée majoritairement de jeunes autistes, n'ont pu contenir les Prédateurs de Chicoutimi, qui ont quitté la glace avec un gain de 12-1. Les Olympiques de Chicoutimi ont gagné 5-2 devant les Lynx d'Alma et finalement, les Patriotes de Saint-Bruno ont triomphé 5 à 1 contre les Titans de La Baie.

Le président du TPAC, Jean-François Savard, s'est montré très satisfait du déroulement des activités. Interrogé au terme de la première journée d'action mardi, il a fait savoir que plus de 800 passeports avaient été vendus. «C'est au-delà des espérances de l'organisation et on est vraiment content de voir la population répondre en si grand nombre», s'est réjoui M. Savard. L'action reprend jeudi avec huit autres rencontres réparties dans les trois catégories.