 Projet de hockey pour les autistes: des parents plus que satisfaits 

Le Quotidien a rencontré quelques parents vendredi dernier quelques minutes avant une partie préparatoire de l'équipe face aux Voltigeurs de Chicoutimi, le premier match organisé pour plusieurs joueurs des Tigres. Pour ces parents, leurs enfants ne retirent que du positif du projet novateur au Québec. Ils ont tous leur anecdote à raconter, mais tous se regroupent autour du sentiment d'appartenance à un groupe et l'esprit d'équipe.

Annie Legresley avait vécu deux années difficiles avec son fils Samuel Girard pendant deux hivers dans le novice. «Après deux ans où il pleurait tous les dimanches, on a décidé d'arrêter», raconte-t-elle, mentionnant qu'avec un groupe plus homogène, l'intégration est plus facile, particulièrement sur le plan des consignes.

«Ils ont de plus en plus confiance en eux. C'est tout le temps du positif», fait-elle valoir, indiquant que le sentiment d'appartenance est également très fort, surtout depuis que chaque joueur possède sa tuque, une initiative prise en cours de route.

«Je suis allé lui porter à l'école et il ne se préoccupait plus de ses cadeaux de Noël. Il avait sa tuque», raconte Annie Legresley.

Pour sa part, Noah Gauthier-Morin n'avait aucune expérience au hockey. Il avait fait deux ans de patinage avec les Comètes de Chicoutimi. «On hésitait quand on a reçu l'appel de la fondation. On a finalement décidé d'essayer», mentionnent ses parents, Frédérick Morin et Céline Gauthier.

«C'est au-delà de ce que je pouvais m'imaginer», admet Céline Gauthier.

Ce sentiment est décuplé depuis l'annonce que l'équipe allait participer au Tournoi provincial atome de Chicoutimi, dans la classe B.

«C'est exponentiel», lancent les parents, avouant que l'annonce tombait à point.

«Il voyait son frère dans une équipe régulière avec une pratique et deux matchs la fin de semaine et se demandait pourquoi il faisait seulement pratiquer. Ça le frustrait un peu. Il voulait jouer des matchs», raconte Frédérick Morin.

«La seule problématique, c'est que des fois, c'est trop intense», laisse tomber Céline Gauthier avec le sourire.

Deux frères

Les Tigres ont même un duo de frères avec Jérémy et Mathys Tremblay. Le plus vieux, Jérémy, âgé de 13 ans, a une légère paralysie du côté gauche. C'est en faisant des recherches que sa mère Josée Pelletier a appris l'existence de l'équipe et a demandé si son fils pouvait en faire partie, ce qui a été accepté. Son frère, Mathys, qui n'a aucun handicap, regardait des estrades au premier entraînement, quand le poste de gardien de but lui a été offert, ce qu'il a accepté avec empressement. «Ça faisait longtemps qu'ils nous demandaient pour jouer au hockey, mais on trouvait ça gros 3-4 fois par semaine. Une fois, c'est parfait», convient Josée Pelletier, soulignant l'investissement du responsable Dany Fortin dans le projet. Elle note également la dynamique du groupe qui a grandement évolué au fil des semaines.

«Personnellement, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand mon petit arrive dans le vestiaire, ce sont tous ses amis, peu importe leur différence», raconte-t-elle.

«Il y a quelques jours, Jérémy est venu me voir et m'a dit: ''Je sais que la semaine prochaine je vais devoir me coucher de bonne heure, mais demande-moi pas comment je vais faire pour dormir''», relate Josée Pelletier.