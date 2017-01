Georges Vézina parmi les légendes

Les 33 légendes, dévoilées dimanche lors de la Classique du Centenaire entre les Red Wings de Detroit et les Maple Leafs de Toronto, sont des joueurs ayant évolué au cours des 50 premières années d'existence de la LNH (1917-1966). Ils ont été sélectionnés par un comité de 58 personnes influentes du hockey, qui cumulent plus de 1800 années d'expérience.

Georges Vézina, né en 1887 à Chicoutimi, a passé les 16 saisons de sa carrière professionnelle avec le Canadien de Montréal. Il a remporté deux Coupes Stanley, avant d'être intronisé au Temple de la renommée de la Ligue nationale au terme de la saison 1945, devenant ainsi l'un des 12 premiers élus de cette reconnaissance. Il a été d'office devant le filet du Canadien durant 328 matchs consécutifs en saison régulière, un record qui a tenu plus de 30 ans.

Vézina est mort à l'âge de 39 ans à Chicoutimi. Il était atteint de la tuberculose. Quatre mois plus tôt, il avait effectué sa dernière présence dans l'uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, s'effondrant à deux reprises lors du match d'ouverture le 28 novembre 1925. Encore aujourd'hui, le trophée remis au gardien s'étant le plus illustré pendant la saison régulière porte son nom.

En plus de Georges Vézina, Maurice et Henri Richard, Gordie Howe, Jean Béliveau, Toe Blake, Bernard Geoffrion, Doug Harvey, Elmer Lach, Dickie Moore, Howie Morenz et Jacques Plante, notamment, ont tous été retenus.

Les 67 autres légendes appelées compléter le top-100 seront connues le 27 janvier à Los Angeles, pendant la fin de semaine du Match des étoiles.