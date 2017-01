 Maxim Dufour en France: un bon début dans le professionnel 

Les premiers pas professionnels de Maxim Dufour se passent plutôt bien. Les Vipers de Montpellier trônent au sommet du classement général de la deuxième division et le Chicoutimien amasse les points à un rythme soutenu, surtout dernièrement.

Recruté au cours de l'été après avoir terminé au premier rang des marqueurs l'an dernier dans le senior A en Mauricie, Maxim Dufour a également démarré tranquillement, comme son ami Mathieu Tremblay, ce qui ne l'empêche pas d'afficher une récolte de 22 points, dont 12 buts, en 12 parties avec un différentiel de +16. Il a été particulièrement productif dans le dernier droit avant la pause, marquant dans ses trois derniers matchs, amassant sept points au cours de la séquence.

« Ça commence à aller beaucoup mieux », exprime Maxim Dufour qui obtient également plus de temps de glace, étant notamment utilisé en désavantage numérique.

Avec sa petite taille, le style européen lui convient bien. Il a toutefois eu besoin d'une période d'adaptation pour se faire confiance.

« Quand j'avais la rondelle, je cherchais tout de suite la passe au lieu de patiner, résume-t-il.

« Je pensais que c'était moins fort dans la D2. Quand tu payes pour un joueur, ça vient avec une pression de faire des points. L'évaluation marche surtout avec les statistiques », indique l'attaquant chicoutimien qui avait d'abord accepté une offre en première division, laquelle ne s'est finalement pas concrétisée.

Maxim Dufour est bien tombé à Montpellier alors que les Vipers roulent à plein régime, avec 29 points en 13 rencontres en plus d'attirer les foules avec des estrades pouvant accueillir 1500 spectateurs. Avant de subir la défaite pour conclure l'année, ils avaient signé huit victoires. « On est chanceux d'évoluer dans un aréna toujours plein. Ce n'est pas le cas partout. En plus, l'ambiance est particulière. C'est vraiment le fun », raconte Maxim Dufour.

« Je crois qu'on a l'équipe pour se rendre jusqu'au bout, affirme le joueur de 25 ans. Oui individuellement, je veux bien faire et produire, mais je m'attarde plus aux succès de l'équipe qu'à moi personnellement. »