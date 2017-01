 Mathieu Tremblay en France: au sommet des pointeurs en division 2 

« Quand je suis arrivé, ç'a été dur de m'adapter au style de jeu. Ce n'est vraiment pas pareil de l'autre côté de l'Atlantique. C'est beaucoup moins physique et plus décousu », convient Mathieu Tremblay, joint vendredi à Rome où il profite de vacances avec sa soeur qui est venue le rejoindre pour la pause de Noël. « On en profite. Ça fait du bien après quatre mois sans voir la famille », commente-t-il, étant accompagné par un compatriote régional, Maxim Dufour, qui évolue avec la formation de Montpellier, aussi avec sa soeur.

« Ç'a pris un bon 2-3 semaines avant de partir la machine, mais depuis, ça va super bien. Je n'ai rien à dire », reprend Mathieu Tremblay, avouant qu'il avait eu de la difficulté à gérer la pression de joueur international. Chaque équipe a un nombre limité de joueurs étrangers et ils occupent des rôles importants dans leur formation respective.

« Ils s'attendent à beaucoup de toi », signale l'ancien des Marquis de Jonquière qui a eu une bonne rencontre avec l'entraîneur Pavol Mihalik en début de saison. « Tu n'as pas le choix de marcher, sinon ils vont aller en chercher un autre. Ils paient un bon montant pour te faire venir, alors tu dois livrer la marchandise, concède-t-il, précisant que ses succès offensifs coïncident avec son jumelage avec le Tchèque Milan Cutt avec qui la chimie a opéré immédiatement. Cutt suit Tremblay dans la colonne des marqueurs avec 29 points. Les Taureaux de Feu sont engagés dans une bataille pour le 4e rang de leur division.

« À un certain moment, je me suis dit que j'étais capable de produire, que je n'avais qu'à jouer ma ''game'' et que ça allait venir tout seul. C'est ce qui s'est passé et depuis, j'ai la confiance au maximum », affirme le Chicoutimien, confirmant que la culture du hockey est complètement différente de l'autre côté de l'Atlantique.

« C'est vraiment autre chose. Chez nous, les gens aiment quand ça frappe, mais en Europe, quand il y a une bonne mise en échec, ça panique un peu. Les gens ne veulent pas voir ça. Par contre, quand on prend le contrôle de la rondelle et qu'on attaque, ça se met à crier et à chanter », raconte Mathieu Tremblay.

Lors du premier duel entre les deux amis, la formation de Maxim Dufour (Vipers de Montpellier) a eu le meilleur, au compte de 7-3. Tremblay avoue sans détour qu'il a connu l'une de ses pires performances de la saison. « Je m'étais mis de la pression parce qu'ils m'avaient fait une offre que j'avais refusée. Je me disais que je devais bien jouer et leur faire la preuve que j'étais un joueur d'impact », de reconnaître Mathieu Tremblay qui aura la chance de se reprendre dès le retour de la pause, le 7 janvier, à Montpellier.