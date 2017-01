Julien Lévesque, du hockey au ski de fond

La petite histoire débute au camp d'entraînement des Saguenéens, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en août 2013. Julien Lévesque s'était défoncé à l'entraînement pendant l'été afin d'arriver au sommet de sa forme. Malgré un bon camp, il est retranché dans les dernières coupes, à son grand désarroi. Il décide tout de même de retourner avec les Cobras de Terrebonne, étant même retenu au sein de l'équipe Canada junior A, mais le coeur n'y est plus. Il décide donc de quitter en cours de saison. « Je me cherchais de quoi », relate Julien Lévesque qui avait subi deux blessures importantes à l'épaule au cours de sa carrière de hockeyeur.

En compagnie de sa conjointe, Joëlle Hébert, il se met donc à la course en sentier et quelques mois plus tard, participe aux Pichous. Peu après, sous les conseils d'un ancien collègue, Maxime Gagné, il décide de tenter le ski de fond. Il a immédiatement eu une révélation.

« J'avais une technique déficiente, mais j'ai eu la piqûre », raconte en riant Julien Lévesque qui dès son premier hiver, a participé à deux événements reconnus de longue distance, le Loppet de Gatineau ainsi que le 45 kilomètres du Tour des monts Valin. « Ç'a été un transfert de passion », admet-il, avouant qu'à la fin de sa carrière au hockey, il était plus en amour avec l'entraînement que le sport en tant que tel.

Il a continué de progresser et au printemps, a été recruté par la formation Skibec, dont la plupart des membres demeurent à Québec. À l'automne, il a participé à son premier camp. Même s'il est souvent seul, il suit à la lettre son programme qui lui demande entre 10 h et 18 h d'entraînement par semaine.

Expérience

Julien Lévesque est bien conscient qu'il est encore un novice dans le domaine du ski de fond. Il est donc en quête d'expérience. En plus des Championnats mondiaux des moins de 23 ans, il se rendra également à Canmore quelques semaines plus tard pour les Championnats canadiens. Il a soif d'apprendre tout ce qu'il peut sur la discipline, un travail de longue haleine. « J'apprends en frappant des murs », concède Julien Lévesque qui peut également compter sur le support de Chewpod, de la Clinique de physiothérapie de Jonquière ainsi que d'Ultraviolet, où il travaille.

« Tu commences en arrière et c'est long avant que tu sois en avant, énonce-t-il. Tu n'inventes pas ta connaissance sur la neige ou le relief. C'est un sport d'humilité. Tu n'as pas le choix de respecter le temps. »

À Salt Lake City, il n'aura donc pas d'objectif de performance. Il mise beaucoup plus sur le bagage qu'il va aller chercher lors de la compétition internationale. « Oui je suis compétitif, mais je débute. Je dois être réaliste. Je ne sais même pas contre qui je vais courir. Ça va me permettre de devenir meilleur aussi et apprendre beaucoup de choses sur les installations d'une épreuve de cette envergure », de laisser savoir Julien Lévesque.