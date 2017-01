 Judo: François Gauthier-Drapeau progresse avec les meilleurs 

« C'est différent que de se battre dans un club où tu es un des plus forts, met en contexte le jeune homme de 18 ans. Ce qui est important en judo, c'est de se battre contre le plus de combattants possible parce que chaque personne a son propre style. Quand tu te bats toujours contre les mêmes, tu apprends pas mal moins. Au centre national, il y a beaucoup plus de monde et disons que c'est plus payant. »

Nouveau rythme de vie

L'étudiant en sciences de la nature admet que l'adaptation à un nouveau rythme de vie ne s'est pas faite sans heurts. Des entraînements en gymnase trois fois par semaine et des combats tous les soirs au centre national ont fait en sorte que la charge de travail était beaucoup plus grande que ce qu'il avait connu. Un peu plus d'un an après avoir fait son arrivée à Montréal, François Gauthier-Drapeau estime être maintenant plus à l'aise avec la situation.

Expérience internationale

Le combattant dans la catégorie des moins de 73 kilos en est à sa deuxième de trois saisons chez les juniors. Cet automne, il a tenté l'expérience dans la catégorie senior lors de deux compétitions internationales.

La première, à Belgrade en Serbie, s'est terminée avec une défaite dès son premier combat, et la seconde, à Glasgow en Écosse, s'est conclue avec une fiche d'une victoire et une défaite.

« C'était des compétitions assez difficiles, raconte François Gauthier-Drapeau, qui a l'intention de demeurer chez les moins de 73 kg cette saison afin d'accumuler un maximum de points dans sa catégorie. C'était surtout pour me préparer avant de faire le saut chez les seniors. Il y avait également des camps d'entraînement de haut niveau et ça a fait une différence. »

« Te battre contre des combattants plus forts fait en sorte que tu t'améliores. D'autres judokas d'âge junior avaient aussi fait le voyage en Europe donc j'ai décidé de les accompagner. »

L'hiver dernier, le judoka almatois avait bien fait en trois présences internationales dans la catégorie junior. Il était ressorti avec une médaille de bronze et une cinquième place, « à un combat d'un podium », précise-t-il.

Championnats canadiens Élite 8 de judo Canada

Lorsqu'il participera à des compétitions d'envergure, Gauthier-Drapeau combattra dans la catégorie junior. Et quand il sera inscrit à des événements nationaux et provinciaux, il tentera de faire sa marque autant chez les juniors que chez les seniors. C'est d'ailleurs le cas pour les Championnats canadiens Élite 8 de Judo Canada, le 7 janvier à Montréal.

« C'est un gros championnat senior qui permet d'accumuler des points dans le but de te classer pour d'autres tournois, explique François Gauthier-Drapeau à propos de la compétition qui va regrouper les huit meilleurs judokas de chaque catégorie. Actuellement, je suis en cinquième position dans ma catégorie de poids. »

Rien n'est encore officiel, mais François Gauthier-Drapeau pourrait s'envoler en Allemagne en février ou mars pour un tournoi du circuit mondial junior.