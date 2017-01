Judo: Marie Besson lorgne un podium en 2017

En effet, la judoka, qui célébrera son 19e anniversaire de naissance dans un mois, a changé de catégorie en début d'année, passant des -48 kilos aux -52 kilos. Elle pourra donc se mesurer à la crème de la crème de sa nouvelle catégorie, car ce tournoi est réservé aux huit meilleurs judokas au pays de chaque catégorie. La dernière compétition de la Dolmissoise chez les -48 kilos avait justement été le tournoi Élite 8 de janvier 2016 où elle avait conclu en beauté en remportant l'or.

« Mais cette année, ce sera plus dur dans ma catégorie que par le passé. Je suis dans une nouvelle catégorie de poids où il y a plus de monde et les adversaires sont meilleurs. Le changement de catégorie de poids a fait mon affaire parce que c'était devenu trop difficile de faire le poids. Ce n'était plus (bon pour ma) santé », explique celle qui en est à sa deuxième des trois années chez les juniors.

Le tournoi est d'autant plus important qu'en plus de permettre aux athlètes d'améliorer leur classement national, il sert de sélection à la tournée européenne qui aura lieu au cours des prochains mois.

Préparation

Pour la représentante du club Albatros de Dolbeau-Mistassini, la dernière année aura été satisfaisante, mais elle n'a pas l'intention de s'asseoir sur ses lauriers. « L'an passé, j'ai fait les championnats panaméricains juniors où j'ai fini deuxième. J'ai aussi pris part à quelques coupes d'Europe, mais c'est plus difficile. J'ai fini septième senior en Allemagne. Je progresse encore, mais c'est sur le bord (de débloquer). »

Pour 2017, la jeune femme aimerait réussir un podium sur le circuit des Coupes européennes. « C'est accessible ! Il faut juste que je sois mieux préparée mentalement », assure la Dolmissoise. « Je fais des compétitions et des camps d'entraînement où je bats des filles qui ont gagné des médailles, alors je me dis que je suis capable », estime celle qui aimerait bien affronter plus d'adversaires du Vieux Continent. Ces derniers ont, semble-t-il, un style différent des Nord-Américains.

Par contre, l'athlète jeannoise trouve encore difficile de s'adapter rapidement aux décalages horaires en compétitions internationales. « Quand il s'agit de grosses compétitions, on arrive un peu plus en avance, mais la plupart du temps, on arrive deux jours d'avance et il faut déjà s'entraîner. Ce n'est pas facile, avoue celle qui a réussi un doublé d'or lors des Championnats canadiens de mai dernier pour être couronnée reine incontestée des -52 kilos.

La Dolmissoise, qui a effectué un court séjour à la maison durant le congé de Noël, a déjà repris l'entraînement au centre national. L'étudiante en sciences humaines sans maths prendra part à un camp national le 2 janvier, suivi du tournoi Élite 8 Invitation le 6 janvier et d'un autre camp national, toujours au centre à Montréal.