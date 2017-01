Nouveaux défis, mêmes ambitions pour Adrianna Émond

Au début décembre, Adrianna Émond a reçu une bourse de 2000 $ de la Fondation Timi à sa dernière année d'admissibilité. La Laterroise souhaite utiliser judicieusement cette précieuse aide financière qui lui permettra de couvrir un partie des frais liés à sa participation aux Championnats canadiens. « Cette année, les championnats se tiendront à Prince George, en Colombie-Britannique. Donc, c'est assez cher, confie-t-elle. On a beau faire partie de l'équipe du Québec, il faut quand même payer l'inscription, le voyage, etc. »

L'an dernier, alors qu'elle était membre du Corps de cadet 2869 de Laterrière, Adrianna Émond avait non seulement fait le plein de médailles lors du Championnat national de biathlon des cadets tenu à Valcartier, mais elle y avait en outre mérité le trophée Jean-Philippe LeGuellec, remis aux athlètes seniors (masculin et féminin) qui ont cumulé les meilleurs résultats aux épreuves du Championnat canadien.

Le changement de catégorie en biathlon comporte son lot de défis pour Adrianna Émond. L'un de ses principaux challenges est le port de son arme durant ses entraînements et compétitions. Un ajout de 10 à 12 livres qui fait une grande différence. « Dans une côte de un kilomètre, ça paraît ! », lance en riant la Laterroise.

D'ailleurs, les utilisateurs du parc Rivière-du-Moulin ne doivent pas s'inquiéter s'ils voient passer la biathlète avec une arme à l'épaule. « J'ai reçu la permission de skier dans les pistes du parc Rivière-du-Moulin avec mon arme sur mon dos. C'est très important d'aviser les gens pour qu'ils ne paniquent pas s'ils me voient passer » précise-t-elle.

« Mon arme est dans un sac, sur mon dos. Ça ne paraît pas trop. Elle est toujours barrée et je ne peux pas m'en servir. C'est juste pour m'habituer au poids et à la sensation de la traîner sur soi », insiste Adrianna Émond qui n'aura pas à s'habituer à de nouvelles distances cependant.

La jeune femme doit aussi s'habituer à concilier ses entraînements avec ses études collégiales. « Le sport-études au cégep est différent du secondaire. C'est quand même un petit choc quant à la façon de s'entraîner. Mais je me sens quand même prête, même si dans les autres régions, les filles s'entraînent en grosse équipe », mentionne-t-elle.

La Laterroise n'aura pas passé la pause des Fêtes à se la couler douce, bien au contraire ! Sa première compétition sur le circuit de la Coupe Québec est prévue du 6 au 9 janvier à Valcartier, suivie d'un autre rendez-vous à La Patrie, les 14 et 15 janvier. La 3e étape du circuit aura lieu à Chelsea, du 27 au 29 janvier, et la dernière, les 4 et 5 février à La Patrie. Le Championnat de l'Est, suivi du Gala de la Fédération québécoise de biathlon, se dérouleront à Valcartier, du 24 au 26 février.