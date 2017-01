Volleyball: nouvelle expertise pour Daniel Dawson

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, seulement trois entraîneurs détiennent cette certification, Jude Dufour, en vélo de montagne, Isabelle Proteau, en patinage de vitesse, ainsi que Michel Desgagné, en boxe. Daniel Dawson était accompagné d'un autre entraîneur de volleyball dans ses démarches. Ils sont devenus les troisième et quatrième au Québec à mériter le Diplôme avancé en entraînement, un programme instauré en 1999.

Daniel Dawson détenait déjà son grade 3 qu'il avait reçu en 2011. Dans la même lignée, il a décidé de quitter son emploi à l'Agence du revenu du Canada, où il travaillait depuis deux ans, pour se consacrer à temps plein au développement de la discipline dans laquelle il porte plusieurs chapeaux. En plus d'être à la tête du Club de volleyball Saguenay, il dirige également la formation féminine des Gaillards du Cégep de Jonquière et le programme du Séminaire de Chicoutimi.

« Je n'avais pas besoin de mon niveau 4 pour ce que je fais présentement. Je l'ai fait parce que je voulais aller plus loin », explique Daniel Dawson qui avait entamé les démarches en 2015. Cette expertise pourrait également lui ouvrir des portes dans le futur.

« Avec le niveau 3, je pouvais déjà travailler auprès des équipes du Québec, ce que je fais pendant la période estivale comme adjoint. Si je veux obtenir un poste sur une équipe nationale, ce que j'aimerais éventuellement tenter, ça pourrait me démarquer des autres.

« Je pense que je suis allé chercher une bonne marche pour développer des choses régionalement », annonce-t-il, citant en exemple Jude Dufour et son protégé Léandre Bouchard qui a participé aux derniers Jeux olympiques où Léandre a terminé au 27e rang de l'épreuve de cross-country en vélo de montagne.

Daniel Dawson est convaincu qu'à moyen terme, il est réaliste d'envoyer des athlètes avec l'équipe canadienne et dans les ligues professionnelles en Europe.

« Je veux garder mon pied-à-terre au Saguenay où j'ai monté une structure intéressante. J'ai mis beaucoup de temps et d'efforts pour tout mettre en place, souligne-t-il. Je vends à tout le monde qu'on a une belle région où c'est possible d'atteindre les plus hauts niveaux. En ce sens, je vais appliquer cette devise à mon parcours professionnel. »

Quand il a pris la tête du CVS en 2013, le club civil vivotait avec une dizaine de jeunes membres dans un programme sport-études. Le club compte maintenant 400 membres, dont 250 jeunes du mini-volley, jusque chez les moins de 21 ans et possède deux employés à temps plein.

« On a mis en place une structure où à partir de la troisième ou quatrième année du primaire, les jeunes peuvent se développer jusqu'au réseau collégial », fait-il valoir, précisant que les activités du mini-volleyball reprendront après la pause des Fêtes, le 9 janvier.