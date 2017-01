 Rallye en véhicules côte à côte; la nouvelle facette de Simon Dubé 

« Je pars à l'aventure et je suis pas mal dans l'inconnu », convient le Jonquiérois qui trouve toutefois le défi intéressant à relever. D'ailleurs, il ne sait pas trop à quoi s'attendre puisqu'il n'apprivoisera sa nouvelle monture, un BRP Maverick turbo, que peu avant le rallye du 14 janvier. « C'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je n'ai jamais conduit ce genre de véhicule en mode ''course'' et le fait d'être à l'extérieur, avec le froid et les intempéries, sera un gros défi. »

D'ailleurs, le Championnat NASA (Rally Sport) accueille les VTT « côte à côte » seulement depuis le rallye de Portneuf. « Je n'ai pas encore essayé la machine qui n'a roulé qu'au Grand Prix de Trois-Rivières et au Rallye de Portneuf », mentionne Dubé au sujet du Bombardier 2016 modifié. « Il y a aussi le copilotage qui n'est pas réglé. Ça reste à développer. Pour le premier rallye, on n'a pas encore déterminé comment on va fonctionner concernant les notes, les casques de communications et le froid. Moi, j'aimerais avoir un copilote, mais ce sera difficile. Comme c'est encore embryonnaire, il faudra développer des méthodes par nous-mêmes. Si je n'ai pas de copilote, c'est sûr que je ne pourrai pas rouler autant avec le couteau entre les dents. Il faudra que je sois plus conservateur. »

Pour ce qui est des trajets, pas de surprises de ce côté puisque ce sont les mêmes qu'en rallye automobile. « Au rallye de Portneuf, Marc-Antoine Camirand a fait la même distance que moi avec cette machine, souligne le pilote jonquiérois. C'est un quatre roues motrices, c'est plus puissant que mon auto et c'est deux fois moins pesant. C'est sûr que ça va être efficace, mais c'est une autre conduite. Il n'y a pas de boite de vitesse. C'est comme une motoneige. »

Le Jonquiérois fait officiellement partie de l'équipe Élitech/Paillé Automobile, qui compte aussi Marc-Antoine Camirand dans ses rangs. « Après le rallye de Portneuf, j'avais rencontré M. Gabriel Fugère, d'Élitech Sport Évasion, et il avait quelque chose d'intéressant à me proposer. Mais c'était un pensez-y-bien, car même si c'est du rallye, c'est aussi différent. J'ai mijoté ça pendant trois semaines et on en est venu à une entente », explique-t-il en entrevue téléphonique.

« M. Fugère a beaucoup de contacts et Marc-Antoine a beaucoup de vécu. C'est le gars qui a le plus de victoires au Grand prix de Trois-Rivières. Il est super le fun », fait valoir Simon Dubé qui espère qu'ils l'aideront à dénicher des commanditaires. Le Jonquiérois se donne deux ans pour apprivoiser le milieu. Outre le Rallye de Portneuf, cinq rallyes figurent au programme. Cet été, il souhaite d'ailleurs prendre le départ du Rallye Saguenay au volant du VCC. Idem pour celui de Sanair.

Enfin, même s'il devrait consacrer en bonne partie de ses talents de pilote à cette nouvelle discipline, Simon Dubé ne délaissera pas complètement le rallye automobile puisqu'il aimerait participer à un ou deux événements nationaux au volant de sa Golf GTI 1990... si le budget le permet. Car l'argent reste le nerf de la guerre.