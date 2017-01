Le plein-air de nouveau possible à Val-Jalbert

Depuis des années, les administrateurs de l'organisme tentaient de peine et de misère de permettre à leurs membres de pratiquer la marche, la raquette et le ski de fond dans le village, mais en vain. Seuls la montagne qui longe la rivière Ouiatchouan et le terrain de camping étaient accessibles.

Les revendications ont été entendues. Un accord est intervenu cette année entre le club et la Corporation du parc régional de Val-Jalbert. « Le fait d'avoir retrouvé l'accès est très apprécié de la population locale. La saison a débuté exceptionnellement tôt, le 4 décembre. Nous notons une nette augmentation de notre achalandage quotidien depuis que la clientèle peut aller sur les terrains de Val-Jalbert. Nous avons plus que doublé nos ventes de cartes de membres », affirme la nouvelle présidente du club, Lise Gagnon.

Elle précise qu'il s'agit d'un projet pilote d'une saison et que la situation sera réévaluée l'an prochain par les deux organismes touchés. « Nous avons développé de nouvelles pistes de raquette et de ski de fond. Sur le site, on retrouve notamment trois nouveaux kilomètres de sentier de niveau débutant, ce qui signifie que leur dénivellation est moins accentuée que du côté camping », poursuit l'administratrice.

Autre nouveauté non négligeable pour cette année qui a un impact sur l'achalandage : l'accueil du Club plein air est maintenant situé dans la maison patrimoniale Arthur-Simard. Sur place, on y retrouve une aire de restauration et une salle de partage. L'année dernière, la clientèle était plutôt accueillie dans une roulotte. L'organisme en est à sa 43e année d'opération. Son conseil d'administration comporte six nouveaux administrateurs, de sorte que les projets ne manquent pas. Il est installé sur le site de Val-Jalbert depuis plus de 15 ans. Le club propose 20 km de sentiers de raquette et 30 km de pistes de ski de fond.

L'administration compte acquérir une surfaceuse usagée cet hiver, au coût de 30 000 $. Une campagne de financement est présentement en cours et la moitié de la somme requise a été amassée. « Cet équipement nous permettrait de skier, peu importe les conditions climatiques. Nous travaillons aussi à l'aménagement d'un circuit d'entraînement en collaboration avec l'organisme Domaine-du-Roy en forme, la MRC du Domaine-du-Roy et la Ville de Roberval. La planification est en train de se faire pour une mise en place dès 2017-2018 », confirme Mme Gagnon.