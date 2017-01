La Fat Tour: lancement d'un circuit régional de fatbike

L'initiateur du projet est Sylvain Grenier, fondateur du Regroupement d'ultracyclisme du Québec (RUQ). Le Saguenéen d'adoption, bien connu chez les amateurs de cyclisme sur route de longue distance, a décidé d'aller de l'avant avec un volet hivernal. L'idée est de créer des courses à l'intérieur de sentiers qui ne sont pas à la base adaptés pour le fatbike.

La première course est prévue le 12 février à Saint-Charles-de-Bourget, suivie de celle à l'intérieur de sentiers à proximité du parc de la Colline, à Chicoutimi-Nord, le 25 février. La saison se terminera le 5 mars à la Pulperie de Chicoutimi pour la seconde édition de la Pulpe Ultra Fat. Éventuellement, l'objectif est d'étendre le circuit amateur à l'échelle provinciale.

« Étant donné que les courses vont se dérouler à travers des sentiers moins utilisés, une course en sentiers (en raquettes ou en bottes) sera organisée la veille de la course de fatbike », explique Sylvain Grenier.

L'idée est également de faire découvrir des sentiers qui sont jusqu'à maintenant méconnus par la plupart des amateurs de plein air. « Le problème, c'est que plein de gens qui habitent au Saguenay ne savent même pas qu'il y a des sentiers à ces endroits », remarque M. Grenier, ajoutant que les trois courses prévues durant l'hiver vont offrir un bon mélange entre les habiletés techniques et les capacités cardio-vasculaires du participant.

Spécialiste des courses sur longue distance en vélo de route, Sylvain Grenier a évidemment créé les trois courses de fatbike en offrant des événements se déroulant sur une grande période de temps. Sous forme enduro, les inscrits pourront faire le plus grand nombre de tours sur le trajet prévu à cet effet, en l'espace de trois ou six heures. Il précise toutefois que chaque participant pourra y trouver son compte et que l'objectif ultime n'est pas découvrir le cycliste le plus performant sur un fatbike.

« Il y a un esprit de camaraderie et une volonté de se regrouper entre amateurs de fatbike qui est important, raconte l'ultracycliste. Après tout, il n'y a pas grand-chose à gagner et ça demeure des courses amateur. De plus, personne n'est obligé de demeurer sur son vélo pendant six heures s'il n'en a pas envie. Il peut s'arrêter après quelques heures, regarder son classement et se comparer avec ses amis et les autres participants. »

Même si le fatbike est une activité qui gagne en popularité depuis quelques années, Sylvain Grenier note qu'il reste encore un travail à faire dans la région afin d'attirer davantage d'adeptes, mais également de développer plus de sentiers.

« On veut partir à zéro et créer une piste, avant de la léguer aux utilisateurs, souhaite-t-il. Comparativement à d'autres régions au Québec, on peut compter sur une bonne quantité de neige ici. C'est la force de notre région et le marché est là. Avec différentes pistes et courses de fatbike, on va créer une demande. » Pour obtenir des informations sur les trois courses à l'horaire, il suffit de consulter la page Facebook de la Fat Tour.