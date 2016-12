«Ma première fois» dans trois stations de ski

Il sera possible de s'initier au ski ou à la planche à neige le 6 janvier prochain dans 40 stations du Québec, dont trois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La journée intitulée «Ma première fois», se tiendra au Club Tobo-Ski, au Mont Lac-Vert ainsi qu'au Mont-Édouard.

Au coût de 25 $, l'activité comprend une leçon de groupe d'une durée de 60 minutes avec un moniteur certifié ainsi que la location d'équipement incluant le casque. La réservation peut être faite directement en ligne sur www.maneige.ski.

L'initiative est inspirée du programme élaboré dans l'Ouest canadien «Never Ever Days» qui devient nord-américaine cette saison, en collaboration avec le Conseil canadien du ski.

«L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est fière de contribuer à cette journée d'initiation en permettant aux non-skieurs de découvrir le ski ou la planche à neige et d'apprécier davantage les joies de l'hiver», est-il indiqué dans un communiqué de presse transmis jeudi. Des forfaits d'initiation appelés Iniski et Inisurf sont également disponibles dans les trois stations régionales. Tous les détails sont disponibles sur le site internet.

Période des Fêtes

Avec les accumulations des dernières semaines, toutes les montagnes principales du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront accessibles pour la période des Fêtes avec des conditions qui s'annoncent excellentes.