Après Uber, voici les taxis drones

Tout le monde sait que la voiture volante n'est pas pour un avenir rapproché, sauf que les avancées technologiques nous permettent de croire qu'il sera possible très bientôt de se déplacer via les airs avec des appareils s'apparentant aux drones. La compagnie allemande Volocopter veut révolutionner les transports avec son drone pour passagers. Beaucoup moins coûteux à opérer qu'un hélicoptère, l'aéronef entièrement électrique vous permettra un vol urbain du point A au point B à une vitesse maximale de 100 km/h. Une démonstration a d'ailleurs eu lieu à Dubaï, un marché idéal pour ce genre de produit de luxe.

Entièrement autonome

On parle souvent de voitures autonomes et des risques engendrés par l'intelligence artificielle. Le Volocopter est entièrement autonome et ne nécessite pas de conducteur, ce qui rend l'appareil intéressant pour une flotte de taxis, mais qui comporte certains risques, entre vous et moi... Seriez-vous prêt à voler dans un appareil sans pilote ? C'est bien beau la technologie, mais il faut tout de même avoir une grande confiance en la machine pour s'y poser les fesses sans souci ! Au niveau de la sécurité, le Volocopter est un appareil monté entièrement en redondance avec ses 18 moteurs et hélices ainsi que ses neuf batteries permettant une autonomie de 30 minutes seulement. D'ici 2030, Dubaï voudrait que 25 % des transports soient fait avec des véhicules autonomes. Toutefois, l'obstacle principal au déploiement de masse de ce type de transport est le contrôle aérien du trafic et des obstacles tels les oiseaux et les autres drones. Selon moi, une série de capteurs sur les édifices les plus hauts pourraient cartographier en temps réel et en 3D l'espace aérien afin de guider les drones avec une précision chirurgicale. Il y a quelques semaines, un collègue, pilote chevronné, a d'ailleurs fait voler un drone dans la salle de rédaction et laissez-moi vous dire que jamais je n'aurais pris place à bord !

Super Nintendo Classic Edition

Je n'ai pas eu le courage de faire la file pendant 12 heures en face du Zellers afin de me procurer la fameuse console « vintage » de Nintendo. J'ai tenté en vain d'en avoir une copie afin de vous en faire une petite critique, mais je ne suis probablement pas assez pesant dans l'univers du jeu vidéo pour obtenir ce genre de privilège. Nintendo, je te déteste ! Au départ, cette petite machine à souvenirs ne devait pas être disponible au Québec.

J'en avais d'ailleurs fait mon deuil quand, soudainement, tu te fais belle et me courtise à nouveau ! Il serait si simple pour Nintendo de fournir à la demande, car la quincaillerie à l'intérieur de cette console est loin d'être complexe ! Quelques minutes après le lancement de la console, l'effet de rareté amène son lot d'hurluberlus qui tentent de faire la « piasse » tels des Séraphin Poudrier modernes en vendant, via les réseaux sociaux, ce petit jouet entre trois et dix fois son prix initial. Je ne sais pas pourquoi, mais Nintendo, tu me laisses encore un arrière-goût de vomissure dans la bouche, moi qui t'ai tant aimé depuis 1985, moi qui t'ai consacré temps et argent afin de t'engrosser pour maintenir le double menton de Mario. Se faire décevoir si souvent par quelqu'un que l'on aime, ça brise le coeur. Fort heureusement, mon ami, l'émulateur de Snes, m'accompagne pour passer à travers cette période sombre de ma vie de gamer ! Pour ceux qui ont réussi à mettre la main sur cet objet précieux, amusez-vous bien, car les jeux qui y sont intégrés sont vraiment géniaux !