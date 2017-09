La technologie au profit du chasseur

Un bon télescope fait la différence

Plusieurs chasseurs se procurent une carabine de grande valeur en y ajoutant un télescope de base. Acquérir un bon télescope vous permettra de maximiser la lumière lors des moments cruciaux, c'est-à-dire en début et en fin de journée. Un bon télescope vous permettra de bien voir la bête même en condition où l'éclairage est moins bon.

Se péter les bretelles avec la distance

J'ai tellement l'impression que certains chasseurs amplifient la distance à laquelle ils ont fait mouche afin de glorifier leur succès ou de justifier un échec! Avec un télémètre, il sera alors possible de calculer, à l'aide d'un laser, exactement la distance qui vous sépare de la bête. Vous pourrez ainsi ajuster votre tir en conséquence de la distance afin d'obtenir une plus grande précision. Ou vous pourrez dire : je l'ai manqué, mais il était à telle distance !

Ce n'est pas drone !

Je me suis informé auprès du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, à savoir si l'utilisation d'un petit drone pour des fins de repérage était permise. Même si le règlement semble ambigu, contrairement à la Colombie-Britannique où il est interdit noir sur blanc d'utiliser des drones pour des fins de reconnaissance, au Québec, il est interdit de pourchasser une proie à l'aide d'un aéronef. Donc, en résumé, un chasseur ne peut utiliser un drone en période de chasse. Et selon les experts à qui j'ai parlé, le bruit strident d'un drone serait suffisant pour éloigner.

Je t'appelle, réponds moi !

Le «call» est un art transmis de génération en génération. À une époque, il était interdit d'utiliser un enregistrement audio afin de séduire la bête. Aujourd'hui il est possible d'utiliser un «call» électronique qui viendra complémenter votre attirail de séduction. Il existe de nombreux produits, certains fonctionnant avec des sons préinstallés, d'autres par Bluetooth utilisant un téléphone intelligent comme source audio. Il faut toutefois faire attention avec ce genre de produits. Voici quelques conseils:

-Modérez la fréquence d'utilisation;

-Faites attention au volume trop fort;

-N'oubliez pas d'écouter

La subtilité est souvent gage de succès. J'ai bien aimé le produit iHunt de la compagnie Extreme Dimension qui est robuste et abordable. Pour moins de 100$, vous aurez un produit honnête et robuste.

GPS et caméras

Une panoplie de caméras ou appareils photo sont disponibles sur le marché à partir de 50$. Une bonne caméra vous servira aussi à surveiller votre campement contre les indésirables ! Pour ce qui est des GPS, la compagnie Garmin propose un modèle fort intéressant fonctionnant à l'aide du réseau satellitaire Irridium. Le GPS InReach est relié au réseau de téléphonie satellite vous permettant d'échanger des messages textes, de publier sur les réseaux sociaux, d'obtenir la météo en temps réel et d'envoyer un signal SOS. Vous devrez avoir un abonnement mensuel au réseau Irridium afin de pouvoir profiter des fonctions réseau.

Et les jeux vidéo ?

Pour ceux qui ne seraient pas adeptes des plaisirs de la chasse, vous pourrez vous consoler en pratiquant ce noble sport sur console. D'ailleurs, le jeu Hunting simulator, disponible sur PC, PS4 et XBox One, vous propose de chasser une trentaine d'espèces d'animaux avec différentes armes sur une multitude de terrains. Si la simulation s'avère réaliste, il est toutefois difficile de reproduire l'ambiance et l'odeur d'un séjour en forêt, et ce même si vous jouez la fenêtre ouverte ! Selon moi, le meilleur jeu de chasse de tous les temps est Duck Hunt sur la console Nintendo. Même si les parties ne durent jamais longtemps, le plaisir ludique est au rendez-vous. Pour y jouer, vous devrez le faire sur un téléviseur à écran cathodique, ou communément appelé télévision à gros derrière, car le fusil ne fonctionne pas sur les écrans LCD modernes!

Un gros merci à Éric Lapointe de Chasse et pêche Chicoutimi pour ses conseils.