L'automne, la saison de la pomme

Apple Tv 4K : La dernière chance

Dévoilé il y a 10 ans, l'Apple TV fût le premier lecteur multimédia grand public. Avec l'essor de la diffusion en continu (streaming), bon nombre de téléviseurs sont désormais munis de lecteurs multimédias intégrés. Malgré une amélioration technique il y a quelques années, l'interface du Apple Tv est désuète. Cette année, la petite boîte noire passe au 4K HDR avec supposément la meilleure résolution sur le marché. Munie du processeur A10, qui équipe d'ailleurs l'iPad pro et le iPhone7, la performance sera grandement augmentée pour le jeu vidéo. À partir de 229$

Apple Watch 3

Avec des ventes en augmentation de 50%, la petite montre intelligente est désormais au-devant de Rolex au chapitre du volume des ventes. Ayant gardé exactement le même format que ses prédécesseurs, l'Apple Watch 3 est toutefois dotée d'un processeur S3 qui est 70 % plus rapide que le S2 qui équipait la Apple Watch 2. L'ajout majeur et qui, selon moi, fera exploser les ventes est l'ajout du réseau cellulaire. Vous pourrez partager votre forfait téléphonique avec votre cellulaire afin de pouvoir enfin être autonome avec votre montre. Vous pourrez faire des appels, recevoir et envoyer des messages textes, écoutez un réseau de musique en continu ou la radio internet sans avoir votre téléphone dans votre poche. L'achat des écouteurs sans fil AirPod devient alors plus pertinent en raison de l'efficacité de Siri, l'assistant vocal d'Apple. L'Apple Watch 2 sera discontinuée tandis que la série 1 sera encore sur le marché en entrée de gamme. Les prix de départ des montres Apple Watch 3 sont de 429$ pour la version GPS et 519$ pour la version avec réseau cellulaire.

iPhone 8 : comme le premier joueur de centre du Canadien

Étant donné que l'information au sujet d'un téléphone «spécial 10e anniversaire» avait coulé dans les médias, le dévoilement du iPhone 8 était un peu à l'image du premier centre du Canadien: C'est le meilleur en attendant que le meilleur arrive ! Fidèle à ses habitudes, Apple nous offre un design épuré avec du verre non seulement sur l'écran, mais également à l'endos du téléphone. N'ayez crainte, ce verre est supposément le plus résistant à avoir été installé sur un téléphone intelligent. Le nouveau processeur A11 Bionic est muni de 6 coeurs et est jusqu'à 25% plus performant que son prédécesseur, il est optimisé pour la réalité augmentée ainsi que le multi tâches. Même si les spécifications techniques de l'appareil photo sont quasi identiques au iPhone 7, Apple affirme que le capteur est amélioré afin de rendre encore mieux les couleurs. Tout comme son prédécesseur la version Plus sera munie d'une double lentille afin d'obtenir un arrière-plan flou en mode portrait. Grosse nouveauté cette année, le chargement sans fil fait son apparition sur un appareil Apple d'autant plus que cette fonction existe déjà depuis quelques années chez la compétition. Disponible en version 64 ou 256 giga-octets, l'appareil se décline en 2 formats: iPhone 8 avec écran de 4,7 pouces ou le 8 Plus avec un écran de 5,5 pouces. Le prix pour ces versions «entrées de gamme» est à partir de 929$ pour la version 4,7 pouces et 1059$ pour le iPhone 8 Plus.

iPhone X : Se payer un beau cadeau de fête !

Pour son dixième anniversaire, le iPhone se présente avec beaucoup de crémage ! Avec son écran Oled de 5,8 pouces, d'une résolution de 2436 x 1125 pixels, une première chez Apple, le iPhone X est ni plus ni moins qu'une version de luxe du iPhone 8 Plus, car ils partagent pratiquement les mêmes composantes. La principale nouveauté est le retrait du bouton «home» donc du capteur d'empreintes digitales pour laisser place à l'écran pleine grandeur. La reconnaissance faciale est désormais la norme pour le déverrouillage rapide de l'appareil ainsi que pour la validation de paiement Apple Pay. L'appareil photo est supérieur au iPhone 8 Plus avec une plus grande ouverture du téléobjectif. C'est le téléphone intelligent le plus performant jusqu'à maintenant d'ailleurs, certains tests de performance confirment sa supériorité même en comparaison à un MacBook Pro 13 pouces 2017. À partir de 1319$ pour la version 64 Gigaoctets et 1529$ pour la version 256 Gigaoctets, disponible en novembre.

Il y a 10 ans, Steve Jobs, alors grand manitou chez Apple, présentait un appareil qui allait révolutionner le monde. Un appareil qui s'est vendu depuis à près de 1,5 milliard d'unités, un succès qui va bien au-delà de la quincaillerie technique qu'il représente. L'iPhone a initié littéralement une révolution des communications, son magasin d'applications a fait bon nombre de milliardaires en faisant exploser la popularité des réseaux sociaux. Ce petit téléphone qui semble nous ouvrir sur le monde isole les gens plus que jamais dans cette utopie que sont les mondes virtuels. Succès commercial indéniable il est désormais un produit populaire dont le prix ne cesse de grimper afin d'engrosser les multinationales assoiffées par les billant gargantuesques. Devenu une drogue pour plusieurs, le téléphone intelligent en est encore à ses débuts, car dans un avenir très rapproché il est pertinent de croire que le terme «téléphone» sera rayé, car bon nombre d'utilisateurs n'utilisent plus cette fonction ! Quel sera l'avenir de cet appareil de plus en plus «intelligent» qui semble rendre l'humanité de moins en moins intelligente !